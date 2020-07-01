Эвертон - Лестер Сити прямая трансляция 01.07.2020
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|2019/20
|18 декабря
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 2 2 : 4
|2019/20
|1 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|2018/19
|1 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 1
|2018/19
|6 октября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 2
|2017/18
|31 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 1
|2017/18
|29 октября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 0
|2016/17
|9 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|4 : 2
|2016/17
|7 января
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|2016/17
|26 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|2015/16
|7 мая
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|3 : 1
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