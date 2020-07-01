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Эвертон - Лестер Сити прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Англия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 32
Начало матча 01 июля 2020г в 20:00 мск
ЭвертонЛестер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 18 декабря Англия - Кубок лиги 1/4 финала Эвертон2 : 2 2 : 4Лестер Сити
2019/20 1 декабря Англия - Премьер-лига Тур 14 Лестер Сити2 : 1Эвертон
2018/19 1 января Англия - Премьер-лига Тур 21 Эвертон0 : 1Лестер Сити
2018/19 6 октября Англия - Премьер-лига Тур 8 Лестер Сити1 : 2Эвертон
2017/18 31 января Англия - Премьер-лига Тур 25 Эвертон2 : 1Лестер Сити
2017/18 29 октября Англия - Премьер-лига Тур 10 Лестер Сити2 : 0Эвертон
2016/17 9 апреля Англия - Премьер-лига Тур 32 Эвертон4 : 2Лестер Сити
2016/17 7 января Кубок Англии 1/32 финала Эвертон1 : 2Лестер Сити
2016/17 26 декабря Англия - Премьер-лига Тур 18 Лестер Сити0 : 2Эвертон
2015/16 7 мая Англия - Премьер-лига Тур 37 Лестер Сити3 : 1Эвертон

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