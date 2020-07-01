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Вест Хэм - Челси прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Англия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 32
Начало матча 01 июля 2020г в 22:15 мск
Вест Хэм Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 30 ноября Англия - Премьер-лига Тур 14 Челси0 : 1Вест Хэм Юнайтед
2018/19 8 апреля Англия - Премьер-лига Тур 33 Челси2 : 0Вест Хэм Юнайтед
2018/19 23 сентября Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Челси
2017/18 8 апреля Англия - Премьер-лига Тур 33 Челси1 : 1Вест Хэм Юнайтед
2017/18 9 декабря Англия - Премьер-лига Тур 16 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Челси
2016/17 6 марта Англия - Премьер-лига Тур 27 Вест Хэм Юнайтед1 : 2Челси
2016/17 26 октября Англия - Кубок лиги 4-й раунд Вест Хэм Юнайтед2 : 1Челси
2016/17 15 августа Англия - Премьер-лига Тур 1 Челси2 : 1Вест Хэм Юнайтед
2015/16 19 марта Англия - Премьер-лига Тур 31 Челси2 : 2Вест Хэм Юнайтед
2015/16 24 октября Англия - Премьер-лига Тур 10 Вест Хэм Юнайтед2 : 1Челси

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