Вест Хэм - Челси прямая трансляция 01.07.2020
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|2019/20
|30 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 1
|2018/19
|8 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 0
|2018/19
|23 сентября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 0
|2017/18
|8 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 1
|2017/18
|9 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
|2016/17
|6 марта
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 2
|2016/17
|26 октября
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1
|2016/17
|15 августа
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 1
|2015/16
|19 марта
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 2
|2015/16
|24 октября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 1
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