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Бетис - Вильярреал прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Испания. Ла Лига 2019/20 | Тур 33
Начало матча 01 июля 2020г в 23:00 мск
БетисВильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 27 сентября Испания - Примера Тур 7 Вильярреал5 : 1Бетис
2018/19 7 апреля Испания - Примера Тур 31 Бетис2 : 1Вильярреал
2018/19 25 ноября Испания - Примера Тур 13 Вильярреал2 : 1Бетис
2017/18 3 февраля Испания - Примера Тур 22 Бетис2 : 1Вильярреал
2017/18 10 сентября Испания - Примера Тур 3 Вильярреал3 : 1Бетис
2016/17 4 апреля Испания - Примера Тур 30 Бетис0 : 1Вильярреал
2016/17 6 ноября Испания - Примера Тур 11 Вильярреал2 : 0Бетис
2015/16 16 января Испания - Примера Тур 20 Вильярреал0 : 0Бетис
2015/16 23 августа Испания - Примера Тур 1 Бетис1 : 1Вильярреал
2013/14 2 марта Испания - Примера Тур 26 Вильярреал1 : 1Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

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