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Валенсия - Атлетик прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Испания. Ла Лига 2019/20 | Тур 33
Начало матча 01 июля 2020г в 20:30 мск
ВаленсияАтлетик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 28 сентября Испания - Примера Тур 7 Атлетик Б0 : 1Валенсия
2018/19 3 марта Испания - Примера Тур 26 Валенсия2 : 0Атлетик Б
2018/19 27 октября Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б0 : 0Валенсия
2017/18 28 февраля Испания - Примера Тур 26 Атлетик Б1 : 1Валенсия
2017/18 1 октября Испания - Примера Тур 7 Валенсия3 : 2Атлетик Б
2016/17 19 февраля Испания - Примера Тур 23 Валенсия2 : 0Атлетик Б
2016/17 18 сентября Испания - Примера Тур 4 Атлетик Б2 : 1Валенсия
2015/16 17 марта Лига Европы 1/8 финала Валенсия2 : 1Атлетик Б
2015/16 10 марта Лига Европы 1/8 финала Атлетик Б1 : 0Валенсия
2015/16 28 февраля Испания - Примера Тур 26 Валенсия0 : 3Атлетик Б

Отзывы и комментарии к матчу

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