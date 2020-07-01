Валенсия - Атлетик прямая трансляция 01.07.2020
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|2019/20
|28 сентября
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|2018/19
|3 марта
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 0
|2018/19
|27 октября
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 0
|2017/18
|28 февраля
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 1
|2017/18
|1 октября
|Испания - Примера
|Тур 7
|3 : 2
|2016/17
|19 февраля
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|2016/17
|18 сентября
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 1
|2015/16
|17 марта
|Лига Европы
|1/8 финала
|2 : 1
|2015/16
|10 марта
|Лига Европы
|1/8 финала
|1 : 0
|2015/16
|28 февраля
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 3
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