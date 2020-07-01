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Болонья - Кальяри прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Италия. Серия А 2019/20 | Тур 29
Начало матча 01 июля 2020г в 20:30 мск
Болонья Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 30 октября Италия - Серия А Тур 10 Кальяри3 : 2Болонья
2018/19 10 марта Италия - Серия А Тур 27 Болонья2 : 0Кальяри
2018/19 6 октября Италия - Серия А Тур 8 Кальяри2 : 0Болонья
2017/18 22 апреля Италия - Серия А Тур 34 Кальяри0 : 0Болонья
2017/18 3 декабря Италия - Серия А Тур 15 Болонья1 : 1Кальяри
2016/17 29 января Италия - Серия А Тур 22 Кальяри1 : 1Болонья
2016/17 11 сентября Италия - Серия А Тур 3 Болонья2 : 1Кальяри
2013/14 23 марта Италия - Серия А Тур 29 Болонья1 : 0Кальяри
2013/14 30 октября Италия - Серия А Тур 10 Кальяри0 : 3Болонья
2012/13 3 марта Италия - Серия А Тур 27 Болонья3 : 0Кальяри

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