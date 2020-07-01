СПАЛ - Милан прямая трансляция 01.07.2020
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|2019/20
|15 января
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 0
|2019/20
|31 октября
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 0
|2018/19
|26 мая
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 3
|2018/19
|29 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 1
|2017/18
|10 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 4
|2017/18
|20 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 0
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