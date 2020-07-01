Фиорентина - Сассуоло прямая трансляция 01.07.2020
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|2019/20
|30 октября
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
|2018/19
|29 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 34
|0 : 1
|2018/19
|9 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 3
|2017/18
|21 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 0
|2017/18
|3 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 0
|2016/17
|7 мая
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 2
|2016/17
|12 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|2015/16
|17 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 1
|2015/16
|30 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 1
|2014/15
|14 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 3
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