  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Карпаты - Мариуполь прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Украина. Премьер Лига 2019/20 | Тур 02
Начало матча 01 июля 2020г в 19:00 мск
КарпатыМариуполь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Карпаты - Мариуполь на русском языке. Начало которого 01 июля 2020 года в 19-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

История личных встреч
2020 9 ноября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Мариуполь2 : 2Карпаты
2020 11 августа Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Карпаты1 : 1Мариуполь
2019 17 марта Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Карпаты1 : 1Мариуполь
2019 6 октября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Мариуполь1 : 1Карпаты
2018 18 ноября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Карпаты0 : 1Мариуполь
2018 13 августа Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Мариуполь3 : 0Карпаты
2015 2 мая Украина - Премьер-лига Тур 22 Мариуполь1 : 0Карпаты
2015 19 октября Украина - Премьер-лига Тур 9 Карпаты1 : 0Мариуполь
2013/14 16 апреля Украина - Премьер-лига Тур 19 Карпаты0 : 1Мариуполь
2013/14 2 августа Украина - Премьер-лига Тур 4 Мариуполь1 : 1Карпаты

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Карпаты - Олимпик смотреть онлайн 21 июня 2020
    Карпаты - Олимпик смотреть онлайн 21 июня 2020
    Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 27-й тур Начало 21 июня 2020г в 17:00 мск...
  • Мариуполь - Львов смотреть онлайн 19 июня 2020
    Мариуполь - Львов смотреть онлайн 19 июня 2020
    Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 27-й тур Начало 19 июня 2020г в 17:00 мск...
  • Ворскла – Карпаты смотреть онлайн 07.06.2020
    Ворскла – Карпаты смотреть онлайн 07.06.2020
    Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 25-й тур Начало 7 июня 2020г в 19:30 мск ...
  • Олимпик – Мариуполь смотреть онлайн 07.06.2020
    Олимпик – Мариуполь смотреть онлайн 07.06.2020
    Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 25-й тур Начало 7 июня 2020г в 14:00 мск ...
  • Карпаты – Мариуполь смотреть онлайн 31.05.2020
    Карпаты – Мариуполь смотреть онлайн 31.05.2020
    Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 24-й тур Начало 31 мая 2020г в 14:00 мск ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close