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Престон - Дерби Каунти прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Англия. Чемпионшип 2019/20 | Тур 40
Начало матча 1 июля 2020г в 19:00 мск
ПрестонДерби Каунти

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Дерби Каунти
Дерби
1АнглияврДеклан Радд
16УэльсзщЭндрю Хьюз
6АнглиязщБен Дэвис
23АнглиязщПол Хантингтон
15ИрландиязщДжозеф Рафферти
31АнглияпзСкотт Синклейр
4АнглияпзБен Пирсон
12ШотландияпзПол Галлахер
44АнглияпзБрэд Поттс
8ИрландияпзАлан Браун
35АнглиянпДэвид Наджент
12АнглияврБен Хамер
37АнглиязщДжейден Богл
25АнглиязщМакс Лоу
17АнглияпзДжордж Эванс
41АнглияпзМакс Бёрд
38ИрландияпзДжейсон Найт
40АнглияпзЛуи Сибли
23СШАпзДуэйн Холмс
16АнглияпзМэттью Кларк
9АнглиянпМартин Уогхорн
32АнглиянпУэйн Руни
Запасные
25АнглияврКоннор Рипли
21ГерманиязщПатрик Бауэр
2ШотландиязщДарнелл Фишер
29АнглияпзТом Баркуйзен
39УэльспзБилли Бодин
10АнглияпзДжошуа Харроп
18АнглияпзРайан Ледсон
20АнглиянпДжейден Стокли
24ИрландиянпШон Магуайр
21НидерландыврКелле Рус
33АнглиязщКёртис Дэвис
3ШотландиязщКрэйг Форсит
46АнглиязщСкотт Мэлоун
4ШотландиязщГрэм Шинни
52АнглиянпJahmal Hector-Ingram
11НидерландынпФлориан Йозефзон
19ШотландиянпКрис Мартин
49АнглиянпМорган Уиттакер
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
НидерландыФиллип Коку
История личных встреч
2019/20 23 ноября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Дерби Каунти1 : 0Престон Норт Энд
2018/19 1 февраля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Престон Норт Энд0 : 0Дерби Каунти
2018/19 25 августа Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Дерби Каунти2 : 0Престон Норт Энд
2017/18 2 апреля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Престон Норт Энд0 : 1Дерби Каунти
2017/18 15 августа Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Дерби Каунти1 : 0Престон Норт Энд
2016/17 7 марта Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Дерби Каунти1 : 1Престон Норт Энд
2016/17 16 августа Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Престон Норт Энд0 : 1Дерби Каунти
2015/16 2 февраля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Дерби Каунти0 : 0Престон Норт Энд
2015/16 12 сентября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Престон Норт Энд1 : 2Дерби Каунти

Отзывы и комментарии к матчу

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