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Манчестер Сити - Ливерпуль прямая трансляция 02.07.2020

Футбол | Англия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 32
Начало матча 02 июля 2020г в 22:15 мск
Манчестер СитиЛиверпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 10 ноября Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
2019 4 августа Суперкубок Англии Финал Ливерпуль1 : 1 4 : 5Манчестер Сити
2018/19 3 января Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Сити2 : 1Ливерпуль
2018/19 7 октября Англия - Премьер-лига Тур 8 Ливерпуль0 : 0Манчестер Сити
2018 26 июля Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Сити1 : 2Ливерпуль
2017/18 10 апреля Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити1 : 2Ливерпуль
2017/18 4 апреля Лига чемпионов 1/4 финала Ливерпуль3 : 0Манчестер Сити
2017/18 14 января Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль4 : 3Манчестер Сити
2017/18 9 сентября Англия - Премьер-лига Тур 4 Манчестер Сити5 : 0Ливерпуль
2016/17 19 марта Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль

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