Манчестер Сити - Ливерпуль прямая трансляция 02.07.2020
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|2019/20
|10 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 1
|2019
|4 августа
|Суперкубок Англии
|Финал
|1 : 1 4 : 5
|2018/19
|3 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 1
|2018/19
|7 октября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 0
|2018
|26 июля
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 2
|2017/18
|10 апреля
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 2
|2017/18
|4 апреля
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|3 : 0
|2017/18
|14 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|4 : 3
|2017/18
|9 сентября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|5 : 0
|2016/17
|19 марта
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 1
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