Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм прямая трансляция 02.07.2020
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|Крис Уилдер
|Жозе Моуринью
|2019/20
|9 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 1
|2014/15
|28 января
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 2
|2014/15
|21 января
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 0
|2006/07
|10 февраля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 1
|2006/07
|22 августа
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
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