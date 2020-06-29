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Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм прямая трансляция 02.07.2020

Футбол | Англия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 32
Начало матча 02 июля 2020г в 20:00 мск
ШеффилдТоттенхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Англия Крис Уилдер      
Португалия Жозе Моуринью      
История личных встреч
2019/20 9 ноября Англия - Премьер-лига Тур 12 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Шеффилд Юнайтед
2014/15 28 января Англия - Кубок лиги 1/2 финала Шеффилд Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
2014/15 21 января Англия - Кубок лиги 1/2 финала Тоттенхэм Хотспур1 : 0Шеффилд Юнайтед
2006/07 10 февраля Англия - Премьер-лига Тур 27 Шеффилд Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
2006/07 22 августа Англия - Премьер-лига Тур 2 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Шеффилд Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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