Халл Сити - Мидлсбро прямая трансляция 02.07.2020
Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Халл Сити - Мидлсбро на русском языке. Начало которого 02 июля 2020 года в 19-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!
|2019/20
|24 ноября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|2 : 2
|2018/19
|13 апреля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|1 : 0
|2018/19
|29 сентября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|1 : 1
|2017/18
|20 февраля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|3 : 1
|2017/18
|31 октября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|1 : 3
|2016/17
|5 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|4 : 2
|2016/17
|5 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 0
|2015/16
|18 марта
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|1 : 0
|2015/16
|7 ноября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|3 : 0
|2013/14
|4 января
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 2
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