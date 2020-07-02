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Халл Сити - Мидлсбро прямая трансляция 02.07.2020

Футбол | Англия. Чемпионшип 2019/20 | Тур 40
Начало матча 02 июля 2020г в 19:00 мск
Халл СитиМидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 24 ноября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Мидлсбро2 : 2Халл Сити
2018/19 13 апреля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Мидлсбро1 : 0Халл Сити
2018/19 29 сентября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Халл Сити1 : 1Мидлсбро
2017/18 20 февраля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Мидлсбро3 : 1Халл Сити
2017/18 31 октября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Халл Сити1 : 3Мидлсбро
2016/17 5 апреля Англия - Премьер-лига Тур 31 Халл Сити4 : 2Мидлсбро
2016/17 5 декабря Англия - Премьер-лига Тур 14 Мидлсбро1 : 0Халл Сити
2015/16 18 марта Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Мидлсбро1 : 0Халл Сити
2015/16 7 ноября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Халл Сити3 : 0Мидлсбро
2013/14 4 января Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро0 : 2Халл Сити

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