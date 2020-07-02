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Реал Мадрид - Хетафе прямая трансляция 02.07.2020

Футбол | Испания. Ла Лига 2019/20 | Тур 33
Начало матча 02 июля 2020г в 23:00 мск
Реал Мадрид Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 4 января Испания - Примера Тур 19 Хетафе0 : 3Реал Мадрид
2018/19 25 апреля Испания - Примера Тур 34 Хетафе0 : 0Реал Мадрид
2018/19 19 августа Испания - Примера Тур 1 Реал Мадрид2 : 0Хетафе
2017/18 3 марта Испания - Примера Тур 27 Реал Мадрид3 : 1Хетафе
2017/18 14 октября Испания - Примера Тур 8 Хетафе1 : 2Реал Мадрид
2015/16 16 апреля Испания - Примера Тур 33 Хетафе1 : 5Реал Мадрид
2015/16 5 декабря Испания - Примера Тур 14 Реал Мадрид4 : 1Хетафе
2014/15 23 мая Испания - Примера Тур 38 Реал Мадрид7 : 3Хетафе
2014/15 18 января Испания - Примера Тур 19 Хетафе0 : 3Реал Мадрид
2013/14 16 февраля Испания - Примера Тур 24 Хетафе0 : 3Реал Мадрид

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