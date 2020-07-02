Реал Мадрид - Хетафе прямая трансляция 02.07.2020
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|2019/20
|4 января
|Испания - Примера
|Тур 19
|0 : 3
|2018/19
|25 апреля
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 0
|2018/19
|19 августа
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 0
|2017/18
|3 марта
|Испания - Примера
|Тур 27
|3 : 1
|2017/18
|14 октября
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 2
|2015/16
|16 апреля
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 5
|2015/16
|5 декабря
|Испания - Примера
|Тур 14
|4 : 1
|2014/15
|23 мая
|Испания - Примера
|Тур 38
|7 : 3
|2014/15
|18 января
|Испания - Примера
|Тур 19
|0 : 3
|2013/14
|16 февраля
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 3
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