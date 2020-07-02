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Аталанта - Наполи прямая трансляция 02.07.2020

Футбол | Италия. Серия А 2019/20 | Тур 29
Начало матча 02 июля 2020г в 20:30 мск
АталантаНаполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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