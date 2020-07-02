Рома - Удинезе прямая трансляция 02.07.2020
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|Паулу Фонсека
|Лука Готти
|2019/20
|30 октября
|Италия - Серия А
|Тур 10
|0 : 4
|2018/19
|13 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 0
|2018/19
|24 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 0
|2017/18
|17 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 25
|0 : 2
|2017/18
|23 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 6
|3 : 1
|2016/17
|15 января
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 1
|2016/17
|20 августа
|Италия - Серия А
|Тур 1
|4 : 0
|2015/16
|13 марта
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 2
|2015/16
|28 октября
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 1
|2014/15
|17 мая
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
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