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Рома - Удинезе прямая трансляция 02.07.2020

Футбол | Италия. Серия А 2019/20 | Тур 29
Начало матча 02 июля 2020г в 22:45 мск
Рома Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Рома
Рим
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека      
Италия Лука Готти      
История личных встреч
2019/20 30 октября Италия - Серия А Тур 10 Удинезе0 : 4Рома
2018/19 13 апреля Италия - Серия А Тур 32 Рома1 : 0Удинезе
2018/19 24 ноября Италия - Серия А Тур 13 Удинезе1 : 0Рома
2017/18 17 февраля Италия - Серия А Тур 25 Удинезе0 : 2Рома
2017/18 23 сентября Италия - Серия А Тур 6 Рома3 : 1Удинезе
2016/17 15 января Италия - Серия А Тур 20 Удинезе0 : 1Рома
2016/17 20 августа Италия - Серия А Тур 1 Рома4 : 0Удинезе
2015/16 13 марта Италия - Серия А Тур 29 Удинезе1 : 2Рома
2015/16 28 октября Италия - Серия А Тур 10 Рома3 : 1Удинезе
2014/15 17 мая Италия - Серия А Тур 36 Рома2 : 1Удинезе

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