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Атлетико - Мальорка прямая трансляция 03.07.2020

Футбол | Испания. Ла Лига 2019/20 | Тур 33
Начало матча 03 июля 2020г в 23:00 мск
Атлетико Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 25 сентября Испания - Примера Тур 6 Мальорка0 : 2Атлетико М
2012/13 26 мая Испания - Примера Тур 37 Атлетико М0 : 0Мальорка
2012/13 7 января Испания - Примера Тур 18 Мальорка1 : 1Атлетико М
2011/12 18 марта Испания - Примера Тур 28 Мальорка2 : 1Атлетико М
2011/12 23 октября Испания - Примера Тур 9 Атлетико М1 : 1Мальорка
2010/11 21 мая Испания - Примера Тур 38 Мальорка3 : 4Атлетико М
2010/11 17 января Испания - Примера Тур 19 Атлетико М3 : 0Мальорка
2009/10 21 марта Испания - Примера Тур 27 Мальорка4 : 1Атлетико М
2009/10 24 октября Испания - Примера Тур 8 Атлетико М1 : 1Мальорка
2008/09 22 марта Испания - Примера Тур 28 Мальорка2 : 0Атлетико М

Отзывы и комментарии к матчу

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