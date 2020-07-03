Атлетико - Мальорка прямая трансляция 03.07.2020
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|2019/20
|25 сентября
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 2
|2012/13
|26 мая
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 0
|2012/13
|7 января
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 1
|2011/12
|18 марта
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|2011/12
|23 октября
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|2010/11
|21 мая
|Испания - Примера
|Тур 38
|3 : 4
|2010/11
|17 января
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 0
|2009/10
|21 марта
|Испания - Примера
|Тур 27
|4 : 1
|2009/10
|24 октября
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 1
|2008/09
|22 марта
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 0
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