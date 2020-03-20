Смолевичи - Динамо Брест прямая трансляция 03.07.2020
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|2020
|20 марта
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|1 : 1
|2018
|26 августа
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|1 : 0
|2018
|22 апреля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|2 : 2
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