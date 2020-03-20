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Смолевичи - Динамо Брест прямая трансляция 03.07.2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 16-тур
Начало матча 03 июля 2020г в 19:00 мск
СмолевичиДинамо Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2020 20 марта Беларусь - Высшая лига Тур 1 Динамо-Брест1 : 1Смолевичи
2018 26 августа Беларусь - Высшая лига Тур 19 Смолевичи1 : 0Динамо-Брест
2018 22 апреля Беларусь - Высшая лига Тур 4 Динамо-Брест2 : 2Смолевичи

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