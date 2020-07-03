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Чарльтон - Миллуолл прямая трансляция 03.07.2020

Футбол |  Англия. Чемпионшип 2019/20 | Тур 40
Начало матча 03 июля 2020г в 22:15 мск
Чарльтон АтлетикМиллуолл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 9 ноября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Миллуолл2 : 1Чарльтон Атлетик
2016/17 14 января Англия - Первая лига Первая лига. Тур 27 Чарльтон Атлетик0 : 0Миллуолл
2016/17 21 декабря Англия - Первая лига Первая лига. Тур 12 Миллуолл3 : 1Чарльтон Атлетик
2014/15 3 апреля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Миллуолл2 : 1Чарльтон Атлетик
2014/15 22 ноября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Чарльтон Атлетик0 : 0Миллуолл
2013/14 15 марта Англия - Чемпионшип Тур 36 Миллуолл0 : 0Чарльтон Атлетик
2013/14 21 сентября Англия - Чемпионшип Тур 8 Чарльтон Атлетик0 : 1Миллуолл

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