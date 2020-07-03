Чарльтон - Миллуолл прямая трансляция 03.07.2020
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|2019/20
|9 ноября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 1
|2016/17
|14 января
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 27
|0 : 0
|2016/17
|21 декабря
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 12
|3 : 1
|2014/15
|3 апреля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|2 : 1
|2014/15
|22 ноября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|0 : 0
|2013/14
|15 марта
|Англия - Чемпионшип
|Тур 36
|0 : 0
|2013/14
|21 сентября
|Англия - Чемпионшип
|Тур 8
|0 : 1
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