Фаренсе - Порту 25.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фаренсе - Порту, который запланирован на 25 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 15-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|12
|вр
|Рафаел Дефенди
|41
|зщ
|Кассио Фернандо Скейд
|78
|зщ
|Александри Пинту
|
70'
|13
|пз
|Жорже Ногейра
|6
|пз
|Филипе Мелу
|
46'
|5
|пз
|Амин Удрири
|23
|пз
|Райан Голд
|92
|нп
|Фабио Нунеш
|88
|нп
|Лика
|
70'
|10
|нп
|Мади Кета
|
63'
|9
|нп
|Никола Стоилькович
|
63'
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|
46'
|96
|пз
|Педру Энрике Алвеш де Алмейда
|
63'
|11
|нп
|Брайан Мансилья
|
63'
|47
|пз
|Жонатан Лукка
|
70'
|7
|нп
|Уго Секу
|
70'
|1
|вр
|Агустин Маркесин
|19
|зщ
|Шансель Мбемба
|18
|зщ
|Вилсон Манафа
|
84'
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|3
|зщ
|Пепе
|25
|пз
|Отавио
|
90+5'
|16
|пз
|Марко Груич
|
84'
|8
|пз
|Андрес Урибе
|11
|нп
|Мусса Марега
|17
|нп
|Хесус Корона
|
90+5'
|9
|нп
|Мехди Тареми
|
76'
|28
|нп
|Фелипе Андерсон
|
76'
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|
84'
|15
|пз
|Карраса
|
84'
|6
|пз
|Мамаду Н'Диайе
|
90+5'
|23
|нп
|Жоау Мариу
|
90+5'
|1
|вр
|Угу Маркеш
|84
|зщ
|Томаш Тавареш
|25
|зщ
|Андре Пинту
|30
|зщ
|Абнер Фелипе
|99
|вр
|Диогу Мейрелеш
|50
|пз
|Фабиу Виейра
|85
|нп
|Шику Консейсау
|29
|нп
|Антонио Мартинес
|Сержиу Агоштинью Виейра
|Сержиу Консейсау
Отзывы и комментарии к матчу
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