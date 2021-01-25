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Фаренсе - Порту 25.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Эштадиу де Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 15000
25 января 2021, Понедельник. 23:15 МСК. Примейра, 15-й тур
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия)
ФаренсеПорту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фаренсе - Порту, который запланирован на 25 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 15-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Порту
Порту
12 Бразилия вр Рафаел Дефенди
41 Бразилия зщ Кассио Фернандо Скейд
78 Португалия зщ Александри Пинту
70'
13 Гвинея-Бисау пз Жорже Ногейра
6 Португалия пз Филипе Мелу
46'
5 Марокко пз Амин Удрири
23 Шотландия пз Райан Голд
92 Португалия нп Фабио Нунеш
88 Португалия нп Лика
70'
10 Португалия нп Мади Кета
63'
9 Сербия нп Никола Стоилькович
63'
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
46'
96 Бразилия пз Педру Энрике Алвеш де Алмейда
63'
11 Аргентина нп Брайан Мансилья
63'
47 Бразилия пз Жонатан Лукка
70'
7 Португалия нп Уго Секу
70'
1 Аргентина вр Агустин Маркесин
19 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
18 Португалия зщ Вилсон Манафа
84'
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
3 Португалия зщ Пепе
25 Бразилия пз Отавио
90+5'
16 Сербия пз Марко Груич
84'
8 Колумбия пз Андрес Урибе
11 Мали нп Мусса Марега
17 Мексика нп Хесус Корона
90+5'
9 Иран нп Мехди Тареми
76'
28 Бразилия нп Фелипе Андерсон
76'
4 Португалия зщ Диогу Лейте
84'
15 Португалия пз Карраса
84'
6 Сенегал пз Мамаду Н'Диайе
90+5'
23 Португалия нп Жоау Мариу
90+5'
Запасные
1 Ангола вр Угу Маркеш
84 Португалия зщ Томаш Тавареш
25 Португалия зщ Андре Пинту
30 Бразилия зщ Абнер Фелипе
99 Португалия вр Диогу Мейрелеш
50 Португалия пз Фабиу Виейра
85 Португалия нп Шику Консейсау
29 Испания нп Антонио Мартинес
Главные тренеры
Португалия Сержиу Агоштинью Виейра
Португалия Сержиу Консейсау

Отзывы и комментарии к матчу

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