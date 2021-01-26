Кристал Пэлас - Вест Хэм 26.01.2021 прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+7' Матч окончен! «Вест Хэм Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас — 3:2. У «молотобойцев» дубль оформил Соучек, один гол на счету Доусона, а хозяева ответили голами Заха и Батшуайи. Команда Дэвида Моейса одержала четвёртую победу подряд и поднялась на четвёртое место в АПЛ, потеснив «Ливерпуль». На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего! 90+7'2:3 Миши Батшуайи ГОЛ! Макартур разогнал атаку хозяев, Айю пяткой сделал передачу в штрафную — Батшуайи продавил защитника и пробил мимо Фабиански!

90+4' Два в три убежали «молотобойцы»! Форнальс завозился и потерял мяч, а рядом совсем свободен был Ярмоленко.

90+2' Куйяте здорово отработал, выбив мяч в подкате у Форнальса. Не прошла контратака у «Вест Хэма».

90' Шесть минут компенсировал арбитр ко второму тайму.

89' Идёт борьба в центре поля. «Молотобойцы» активно встречают соперника в центре поля, не позволяя хозяевам подобраться к воротам Фабиански.

87' Марк Ноубл Ноубл появился на поле вместо Бенрахма.

85' Опасно! Макартур открылся перед штрафной и пробил на исполнение — мяч пролетел рядом с девяткой!

83' Андрей Ярмоленко Ярмоленко заменил Антонио.

82' Заха получил болезненный удар по ногам и захромал. Нужно потерпеть — ведь замен у хозяев больше не осталось.

81' Райан Фредерикс Первая замена у гостей — Фредерикс вышел вместо Боуэна.

79' Заха получил пас перед штрафной и плотно пробил! Мяч после рикошета улетел на трибуну — угловой будет.

77' Три в три убежали хозяева, Эзе по центру полез на двух соперников и потерял мяч! Пожадничал хавбек хозяев — нужно было давать пас раньше на свободного партнёра.

75' Эзе сделал передачу на левый край, Айю прострелил вдоль ворот, но партнёры не успели к мячу.

73' Жайро Ридевальд Ридервальд и Айю вышли вместо Миливоевича и Бентеке.

73' Джордан Айю Двойная замена от Роя Ходжсона.

71' Форнальс рванул в свободную зону и пробил из-за пределов штрафной — рикошет и угловой.

69' Момент! Антонио подставил ногу под дальний удар Цоуфала — мяч пролетел в метре от штанги!

67' Не держится мяч у «Кристал Пэлас» — гости продолжают идти вперёд.

65' Миши Батшуайи Замена у «Кристал Пэлас» — Батшуайи вышел вместо Таунсенда.

65' 1:3 Крэйг Доусон ГОЛ! Боуэн с углового навесил во вратарскую, Доусон продавил Кэхилла и головой вколотил мяч в ворота Гуаиты!

65' 1:3. Доусон («Вест Хэм») отличается после подачи углового

64' Антонио разогнался по центру, ушёл от двух соперников и пробил с линии штрафной — Кэхилл принял удар на себя.

63' Бенрахма разогнал атаку гостей и сделал пас к штрафной, Цоуфал прострелил низом — Гуаита после рикошета накрыл мяч.

61' «Молотобойцы» активно прессингуют в центре поля, не позволяя «Кристал Пэлас» перейти в атаку.

59' Ещё один убойный момент упустил Антонио! Бенрахма легко обыграл защитника, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, Антонио с трёх метров пробил в упор — Гуаита спас хозяев!

57' Цоуфал подключился к атаке по флангу и вырезал подачу в штрафную! Гуаита без проблем забрал мяч.

55' Райс из глубины сделал заброс к штрафной, Антонио принял мяч, но арбитр зафиксировал офсайд.

53' Таунсенд с фланга сделал заброс в штрафную, Бентеке пошёл в борьбу и врезался в Цоуфала.

51' Кэхилл и Куйяте вернулись на поле. Вроде бы всё в порядке, продолжается игра.

49' Кэхилл и Куйяте столкнулись головами, пытаясь выбить мяч. Оба игрока лежат на газоне — нужна помощь медиков.

47' Шанс у «Кристал Пэлас»! Эзе разогнал атаку и сделал передачу в штрафную, Бентеке выскочил один на один и пробил — Фабиански спас гостей!

46' Стартовал второй тайм!

45+2' Перерыв! 2:1 в пользу «Вест Хэма» после 45 минут. Хозяева вышли вперёд после гола Заха, но затем гости ответили дублем Соучека. Счёт мог быть и крупнее — Антонио два раза попал в штангу. 45'Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

43' Заха агрессивно пошёл в отбор и заехал по ногам Доусону. Арбитр устно предупредил Уилфрида.

41' Дождь льёт без остановки. Конечно, это сказывается на игре. Мяч вязнет в лужах на поле.

39' Момент у «Вест Хэма»! Крессвел после подбора пробил с линии штрафной, Антонио во вратарскую подставил ногу и послал мяч в штангу! 38'Райс сделал заброс к штрафной хозяев — Куяйте опередил Антонио и скинул мяч на Гуаиту.

36' Очередной рывок Соучека по центру! На этот раз хозяева остановили прорыв чеха.

34' Хозяева держат мяч на чужой половине поля — но нет моментов для ударов. Гости уверенно обороняются.

32' Гости совершили перехват, Соучек подхватил мяч, дошёл до штрафной и пробил в нижний угол! Гуаита в падении накрыл мяч.

29' По владению мячом преимущество у «Вест Хэма» — 52% на 48%. И по ударам впереди гости — 3:1 (в створ — 2:1).

27' И тут же ещё момент у «Вест Хэма»! Куйяте ошибся в передаче — Антонио перехватил мяч, дошёл до штрафной и пальнул в дальний угол — штанга выручила хозяев!

26' Возникла пауза — вмешался ВАР. Но повтор показал, что не было офсайда у Соучека в моменте с голом.

25' 1:2 Томаш Соучек ГОЛ! Крессвел со штрафного вырезал подачу на дальнюю штангу, Соучек принял мяч на бедро и вторым касанием пробил Гуаиту с острого угла! Дубль оформил Томаш!

25' 1:2. Томаш Соучек («Вест Хэм») оформляет дубль!

24' Антонио здорово поставил корпус и вынудил Куйяте нарушить правила. Штрафной для гостей в 30 метрах от ворот.

22' Успокоилась игра, стало много борьбы в центре поля.

20' Макартур с левого края вошёл в штрафную и мягко навесил на дальнюю штангу — Фабиански в высоченном прыжке забрал мяч.

19' Эзе сделал заброс к штрафной гостей, но Бентеке поторопился и залез в офсайд.

17' Атака «Кристал Пэлас» по центру. Заха сделал слишком сильную передачу в штрафную — Эзе не успел к мячу.

15' Хозяева после перехвата провели быструю атаку. Заха сделал передачу на фланг, Эзе навесил в штрафную, но там никого не оказалось.

13' Перед игрой прошёл сильный дождь. Видно, что мяч застревает в лужах.

11' Бодрый темп, мяч практически не задерживается в центре поля.

9' 1:1 Томаш Соучек ГОЛ! «Молотобойцы» провели атаку левым флангом. Форнальс навесил в штрафную, Антонио догнал мяч у лицевой и сделал скидку во вратарскую, а Соучек головой поразил ворота «Кристал Пэлас»!

9' 1:1. Соучек («Вест Хэм») оперативно сравнивает счет

7' Таунсенд сместился на фланг и прострелил в центр штрафной, но не дошёл мяч до Бентеке.

5' Штрафной для «Кристал Пэлас» на левом фланге. Эзе вырезал подачу в штрафную, Соучек высоко выпрыгнул и смахнул мяч на угловой.

3' 1:0 Уилфрид Заха ГОЛ! Хозяева провели атаку по центру, Заха получил обратный пас от Бентеке, продвинулся вперёд и с линии штрафной уложил мяч в нижний угол ворот!

3' 1:0. Заха («Пэлас») отличным ударом открывает счет!

1' Матч начался! «Вест Хэм» разыграл мяч с центра поля.

0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.