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Кристал Пэлас - Вест Хэм 26.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
26 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. АПЛ, 20-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Кристал ПэласВест Хэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кристал Пэлас - Вест Хэм, который запланирован на 26 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
31 Испания вр Висенте Гуайта
27 Англия зщ Тайрик Митчелл
24 Англия зщ Гари Кэхилл
2 Англия зщ Джоэл Уорд
8 Сенегал пз Шейку Куйяте
4 Сербия пз Лука Миливоевич
73'
18 Шотландия пз Джеймс Макартур
10 Англия пз Эндрос Таунсенд
66'
25 Англия пз Эберечи Эзе
11 Кот-д'Ивуар нп Уилфрид Заха
20 Бельгия нп Кристиан Бентеке
73'
23 Бельгия нп Миши Батшуайи
66'
44 Нидерланды пз Жайро Ридевальд
73'
9 Гана нп Джордан Айю
73'
1 Польша вр Лукаш Фабиански
15 Англия зщ Крэйг Доусон
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
3 Англия зщ Аарон Крессвел
21 Италия зщ Анджело Огбонна
30 Англия пз Майкл Антонио
83'
41 Англия пз Деклан Райс
18 Испания пз Пабло Форнальс
28 Чехия пз Томаш Соучек
9 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
87'
20 Англия нп Джаррод Боуэн
81'
24 Англия зщ Райан Фредерикс
81'
7 Украина нп Андрей Ярмоленко
83'
16 Англия пз Марк Ноубл
87'
Запасные
1 Англия вр Джек Батлэнд
3 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
6 Англия зщ Скотт Данн
34 Англия зщ Мартин Келли
22 Ирландия пз Джеймс Маккарти
25 Англия вр Дэвид Мартин
4 Парагвай зщ Фабиан Бальбуэна
23 Франция зщ Исса Диоп
31 Англия зщ Бенджамин Джонсон
10 Аргентина пз Мануэль Лансини
45 Ирландия нп Адемипо Одубеко
Главные тренеры
Англия Рой Ходжсон
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
16.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Кристал Пэлас2 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Вест Хэм Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
09.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 26 Кристал Пэлас1 : 1Вест Хэм Юнайтед
08.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 16 Вест Хэм Юнайтед3 : 2Кристал Пэлас
30.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
28.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 10 Кристал Пэлас2 : 2Вест Хэм Юнайтед
14.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Хэм Юнайтед3 : 0Кристал Пэлас
15.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 8 Кристал Пэлас0 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Хэм Юнайтед2 : 2Кристал Пэлас
Текстовая трансляция
90+7'
Матч окончен! «Вест Хэм Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас — 3:2. У «молотобойцев» дубль оформил Соучек, один гол на счету Доусона, а хозяева ответили голами Заха и Батшуайи. Команда Дэвида Моейса одержала четвёртую победу подряд и поднялась на четвёртое место в АПЛ, потеснив «Ливерпуль». На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего! 90+7'2:3 Миши Батшуайи ГОЛ! Макартур разогнал атаку хозяев, Айю пяткой сделал передачу в штрафную — Батшуайи продавил защитника и пробил мимо Фабиански!
90+4'
Два в три убежали «молотобойцы»! Форнальс завозился и потерял мяч, а рядом совсем свободен был Ярмоленко.
90+2'
Куйяте здорово отработал, выбив мяч в подкате у Форнальса. Не прошла контратака у «Вест Хэма».
90'
Шесть минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
Идёт борьба в центре поля. «Молотобойцы» активно встречают соперника в центре поля, не позволяя хозяевам подобраться к воротам Фабиански.
87'
 
Марк Ноубл
Ноубл появился на поле вместо Бенрахма.
85'
Опасно! Макартур открылся перед штрафной и пробил на исполнение — мяч пролетел рядом с девяткой!
83'
 
Андрей Ярмоленко
Ярмоленко заменил Антонио.
82'
Заха получил болезненный удар по ногам и захромал. Нужно потерпеть — ведь замен у хозяев больше не осталось.
81'
 
Райан Фредерикс
Первая замена у гостей — Фредерикс вышел вместо Боуэна.
79'
Заха получил пас перед штрафной и плотно пробил! Мяч после рикошета улетел на трибуну — угловой будет.
77'
Три в три убежали хозяева, Эзе по центру полез на двух соперников и потерял мяч! Пожадничал хавбек хозяев — нужно было давать пас раньше на свободного партнёра.
75'
Эзе сделал передачу на левый край, Айю прострелил вдоль ворот, но партнёры не успели к мячу.
73'
 
Жайро Ридевальд
Ридервальд и Айю вышли вместо Миливоевича и Бентеке.
73'
 
Джордан Айю
Двойная замена от Роя Ходжсона.
71'
Форнальс рванул в свободную зону и пробил из-за пределов штрафной — рикошет и угловой.
69'
Момент! Антонио подставил ногу под дальний удар Цоуфала — мяч пролетел в метре от штанги!
67'
Не держится мяч у «Кристал Пэлас» — гости продолжают идти вперёд.
65'
 
Миши Батшуайи
Замена у «Кристал Пэлас» — Батшуайи вышел вместо Таунсенда.
65'
1:3
Крэйг Доусон
ГОЛ! Боуэн с углового навесил во вратарскую, Доусон продавил Кэхилла и головой вколотил мяч в ворота Гуаиты!
65'
1:3. Доусон («Вест Хэм») отличается после подачи углового
64'
Антонио разогнался по центру, ушёл от двух соперников и пробил с линии штрафной — Кэхилл принял удар на себя.
63'
Бенрахма разогнал атаку гостей и сделал пас к штрафной, Цоуфал прострелил низом — Гуаита после рикошета накрыл мяч.
61'
«Молотобойцы» активно прессингуют в центре поля, не позволяя «Кристал Пэлас» перейти в атаку.
59'
Ещё один убойный момент упустил Антонио! Бенрахма легко обыграл защитника, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, Антонио с трёх метров пробил в упор — Гуаита спас хозяев!
57'
Цоуфал подключился к атаке по флангу и вырезал подачу в штрафную! Гуаита без проблем забрал мяч.
55'
Райс из глубины сделал заброс к штрафной, Антонио принял мяч, но арбитр зафиксировал офсайд.
53'
Таунсенд с фланга сделал заброс в штрафную, Бентеке пошёл в борьбу и врезался в Цоуфала.
51'
Кэхилл и Куйяте вернулись на поле. Вроде бы всё в порядке, продолжается игра.
49'
Кэхилл и Куйяте столкнулись головами, пытаясь выбить мяч. Оба игрока лежат на газоне — нужна помощь медиков.
47'
Шанс у «Кристал Пэлас»! Эзе разогнал атаку и сделал передачу в штрафную, Бентеке выскочил один на один и пробил — Фабиански спас гостей!
46'
Стартовал второй тайм!
45+2'
Перерыв! 2:1 в пользу «Вест Хэма» после 45 минут. Хозяева вышли вперёд после гола Заха, но затем гости ответили дублем Соучека. Счёт мог быть и крупнее — Антонио два раза попал в штангу. 45'Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Заха агрессивно пошёл в отбор и заехал по ногам Доусону. Арбитр устно предупредил Уилфрида.
41'
Дождь льёт без остановки. Конечно, это сказывается на игре. Мяч вязнет в лужах на поле.
39'
Момент у «Вест Хэма»! Крессвел после подбора пробил с линии штрафной, Антонио во вратарскую подставил ногу и послал мяч в штангу! 38'Райс сделал заброс к штрафной хозяев — Куяйте опередил Антонио и скинул мяч на Гуаиту.
36'
Очередной рывок Соучека по центру! На этот раз хозяева остановили прорыв чеха.
34'
Хозяева держат мяч на чужой половине поля — но нет моментов для ударов. Гости уверенно обороняются.
32'
Гости совершили перехват, Соучек подхватил мяч, дошёл до штрафной и пробил в нижний угол! Гуаита в падении накрыл мяч.
29'
По владению мячом преимущество у «Вест Хэма» — 52% на 48%. И по ударам впереди гости — 3:1 (в створ — 2:1).
27'
И тут же ещё момент у «Вест Хэма»! Куйяте ошибся в передаче — Антонио перехватил мяч, дошёл до штрафной и пальнул в дальний угол — штанга выручила хозяев!
26'
Возникла пауза — вмешался ВАР. Но повтор показал, что не было офсайда у Соучека в моменте с голом.
25'
1:2
Томаш Соучек
ГОЛ! Крессвел со штрафного вырезал подачу на дальнюю штангу, Соучек принял мяч на бедро и вторым касанием пробил Гуаиту с острого угла! Дубль оформил Томаш!
25'
1:2. Томаш Соучек («Вест Хэм») оформляет дубль!
24'
Антонио здорово поставил корпус и вынудил Куйяте нарушить правила. Штрафной для гостей в 30 метрах от ворот.
22'
Успокоилась игра, стало много борьбы в центре поля.
20'
Макартур с левого края вошёл в штрафную и мягко навесил на дальнюю штангу — Фабиански в высоченном прыжке забрал мяч.
19'
Эзе сделал заброс к штрафной гостей, но Бентеке поторопился и залез в офсайд.
17'
Атака «Кристал Пэлас» по центру. Заха сделал слишком сильную передачу в штрафную — Эзе не успел к мячу.
15'
Хозяева после перехвата провели быструю атаку. Заха сделал передачу на фланг, Эзе навесил в штрафную, но там никого не оказалось.
13'
Перед игрой прошёл сильный дождь. Видно, что мяч застревает в лужах.
11'
Бодрый темп, мяч практически не задерживается в центре поля.
9'
1:1
Томаш Соучек
ГОЛ! «Молотобойцы» провели атаку левым флангом. Форнальс навесил в штрафную, Антонио догнал мяч у лицевой и сделал скидку во вратарскую, а Соучек головой поразил ворота «Кристал Пэлас»!
9'
1:1. Соучек («Вест Хэм») оперативно сравнивает счет
7'
Таунсенд сместился на фланг и прострелил в центр штрафной, но не дошёл мяч до Бентеке.
5'
Штрафной для «Кристал Пэлас» на левом фланге. Эзе вырезал подачу в штрафную, Соучек высоко выпрыгнул и смахнул мяч на угловой.
3'
1:0
Уилфрид Заха
ГОЛ! Хозяева провели атаку по центру, Заха получил обратный пас от Бентеке, продвинулся вперёд и с линии штрафной уложил мяч в нижний угол ворот!
3'
1:0. Заха («Пэлас») отличным ударом открывает счет!
1'
Матч начался! «Вест Хэм» разыграл мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
0'
Промо матча «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед»

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