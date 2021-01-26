Кристал Пэлас - Вест Хэм 26.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кристал Пэлас - Вест Хэм, который запланирован на 26 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|31
|вр
|Висенте Гуайта
|27
|зщ
|Тайрик Митчелл
|24
|зщ
|Гари Кэхилл
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|8
|пз
|Шейку Куйяте
|4
|пз
|Лука Миливоевич
|
73'
|18
|пз
|Джеймс Макартур
|10
|пз
|Эндрос Таунсенд
|
66'
|25
|пз
|Эберечи Эзе
|11
|нп
|Уилфрид Заха
|20
|нп
|Кристиан Бентеке
|
73'
|23
|нп
|Миши Батшуайи
|
66'
|44
|пз
|Жайро Ридевальд
|
73'
|9
|нп
|Джордан Айю
|
73'
|1
|вр
|Лукаш Фабиански
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|3
|зщ
|Аарон Крессвел
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|30
|пз
|Майкл Антонио
|
83'
|41
|пз
|Деклан Райс
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|28
|пз
|Томаш Соучек
|9
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|
87'
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|
81'
|24
|зщ
|Райан Фредерикс
|
81'
|7
|нп
|Андрей Ярмоленко
|
83'
|16
|пз
|Марк Ноубл
|
87'
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|3
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|6
|зщ
|Скотт Данн
|34
|зщ
|Мартин Келли
|22
|пз
|Джеймс Маккарти
|25
|вр
|Дэвид Мартин
|4
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|23
|зщ
|Исса Диоп
|31
|зщ
|Бенджамин Джонсон
|10
|пз
|Мануэль Лансини
|45
|нп
|Адемипо Одубеко
|Рой Ходжсон
|Дэвид Мойес
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 1
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 2
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 1
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|3 : 2
|30.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|28.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
|14.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|3 : 0
|15.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 1
|02.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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