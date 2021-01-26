Ньюкасл - Лидс 26.01.2021 прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+4' Финальный свисток!

90+3' «Лидс» справляется с навесами в свою штрафную! Гости выбили мяч к центру поля!

90+1' Джек Харрисон Харрисон за грубый фол нарвался на жёлтую карточку! Никаких споров!

90+1' Четыре минуты компенсировано ко второй половине матча!

90' Дарлоу потащил удар головой из центра штрафной — на линии ворот вратарь «Ньюкасла» накрыл мяч!

88' Клих пробивал из пределов штрафной «Ньюкасла» — мяч от защитника улетел за лицевую.

86' Родриго Родриго получил свой заслуженный «горчичник».

86' Фабиан Шёр Шёр и Родриго немного повздорили. Судья не так цеплялся за фол, как больше за лишние разговоры. Полетели жёлтые карточки.

85' Гейл упал в штрафной «Лидса», но арбитр быстро разобрался — игровой момент!

83' Меслье не спешит с вводом мяча в игру, проверяя нервы рефери. Можно доиграть до жёлтой карточки.

81' Пошёл заброс из глубины в направлении Уилсона, но не получилось поймать мяч на ногу! Ещё один полумомент от «Ньюкасла»!

79' 4:2 — соотношение по ударам в створ в пользу «Ньюкасла». Спасутся «сороки»? Время ещё есть!

77' Дуайт Гейл Вторую замену провели хозяева. Гейл вместо Фрейзера.

76' Два угловых подряд разыграл «Ньюкасл»! Сент-Максимен получил шанс на удар от лицевой — в створ не попал! Но куда опаснее смотрелся удар Шелви в упор — Меслье потащил!

74' Отбился «Лидс» после навеса со штрафного, но мяч остался у «Ньюкасла». Сент-Максимен ворвался в штрафную и пробил с острого угла — Стрёйк заблокировал удар!

73' Филлипс грубо сыграл в подкате против Уилсона. Обошлось без жёлтой, но штрафной назначен.

71' Шёр пробил в касание после навеса со штрафного, но этот удар был заблокирован.

69' Ещё одна перекладина! Теперь уже Ласселлс в неё попал, пробив головой после подачи Шелви с углового.

68' Подключившийся к атаке Льюис ворвался в штрафную и нанёс опаснейший удар в левый угол — перекладина спасла «Лидс»!

66' Рафинья нашёл в штрафной Робертса, тот мощно пробил по воротам — Дарлоу рукой сумел зацепить мяч и отбить удар в сторону!

64' Аллан Сент-Максимен Сент-Максимен выходит вместо Мёрфи.

63' Альмирон прострелил на Мёрфи, тот пробил в дальний угол — рядом со штангой!

61' 1:2 Джек Харрисон ГОЛ! Вроде бы медленно развивал атаку «Лидс», но этого оказалось достаточно. Рафинья с правого фланга выполнил идеальный по точности навес на Харрисона, который обработал мяч в левой части штрафной и пробил в дальний угол впритирку со штангой!

61' 1:2. Харрисона («Лидс») забыли на дальнем краю штрафной

60' Тайлер Робертс Последняя замена «Лидса» — Робертс вместо Бэмфорда.

58' С 3 января не забивал никому «Ньюкасл». 3 матча без голов в чемпионате было у «сорок» и 4 во всех турнирах.

57' 1:1 Мигель Альмирон ГОЛ! Перехватил «Ньюкасл» мяч на чужой половине поля и провёл быструю атаку по центру. Шелви покатил на Уилсона, тот в одно касание отдал мяч Альмирону, и Мигель чётко реализовал выход один на один, пробив под перекладину! Меслье мяч зацепил, но спасти не смог.

57' 1:1. Альмирон («Ньюкасл») обыгрался в стеночку с Уилсоном

56' Матеуш Клих Клих заменил Алиоски.

55' Шелви навесил со штрафного к воротам, Ласселлс пробил головой — рядом с левой штангой пролетел мяч!

54' Эзган Алиоски Алиоски сыграл рукой и получил «горчичник».

53' Шелви подал угловой не лучшим образом, а Альмирон, оказавшийся на подборе, пробил прямо в Меслье.

52' Бэмфорд прессинговал Хэйдена у линии штрафной, но Айзаку всё же удалось сохранить мяч и отдать пас на голкипера.

50' Льюис перехватил мяч и отдал передачу на Уилсона, который был в небольшом офсайде.

48' Мёрфи прострелил с фланга в штрафную, защита прервала эту передачу.

46' Замен в перерыве не произошло.

46' Возвращаются на поле футболисты.

45+6' Эйлинг отличную передачу на Харрисона вырезал, тот навесил вдоль ворот, защита выбила на угловой, и прозвучал свисток — этот стандарт выполнен уже не будет. С учётом последних выступлений «Ньюкасла» пока в нашем матче всё ожидаемо развивается. «Лидс», правда, пару матчей тоже провёл плохо, но у «сорок» провал гораздо дольше продолжается. Что ж, ждём второго тайма, а пока что отдохнём немного.

45+5' Заработал угловой «Ньюкасл», гости легко отбились.

45+4' Мёрфи получил мяч от Хэйдена, прошёл к штрафной и резко пробил по воротам — слишком высоко вышло.

45+3' Филлипс чуть-чуть не рассчитал силу передачи на Бэмфорда, мяч укатился за лицевую линию.

45+2' Опасная разрезающая передача в штрафную на Уилсона почти прошла, но Меслье вовремя выбежал к границе штрафной площади и в падении накрыл мяч!

45+1' Вернулся Рафинья в игру.

45' Тем временем пять минут добавил главный арбитр. С учётом количества остановок из-за травм это вполне логично.

45' Рафинья оказался на газоне. Очередной выход медиков на поле.

44' Удар Родриго по воротам был заблокирован, и мяч отскочил к Рафинье, который пробил куда опаснее — штанга спасла «Ньюкасл» от второго гола!

42' Меслье ошибся на выходе, не сумев поймать мяч в борьбе с Уилсоном, но защита подстраховала.

41' Шёр покатил мяч на Мёрфи, тот прострелил в штрафную и заработал угловой.

39' Теперь уже Мёрфи навесил в штрафную на Фрейзера, но исход от перемены мест слагаемых не изменился — мяч после удара полетел мимо ворот.

37' Может играть дальше Меслье.

36' Меслье всё равно прыгал за этим мячом и получил небольшую травму, зацепив штангу. Теперь голкиперу помощь оказывают.

35' Фрейзер прострелил в штрафную на Мёрфи, который нанёс удар в касание левее цели.

33' Шелви разбежался и пробил с этого стандарта — намного выше ворот получилось.

32' Уилсон не смог прорваться с мячом к штрафной, но Купер остановил его с нарушением правил.

30' Родриго зацепил Шёра в атаке, нарушив правила.

28' Привели Далласа в порядок, вернулся он в игру.

26' Уилсон столкнулся с Далласом в атаке. Защитнику оказывают медицинскую помощь после этого эпизода, очередная пауза у нас.

24' 25 на 75 по владению мячом не в пользу хозяев. Мало что получается у «Ньюкасла» сейчас, как и во всех последних турах.

22' Ласселлс пробил головой после навеса от угла поля — немного выше ворот получилось.

21' Мёрфи прошёл по правому флангу и прострелил к воротам, заработав угловой.

19' Льюис выполнил навес с фланга в штрафную, никто из партнёров до мяча не дотянулся.

17' 0:1 Рафаэл ГОЛ! Быстрая атака по центру удалась «Лидсу». Бэмфорд покатил мяч на Родриго, тот обработал его в правой части штрафной и прострелил налево, на Рафинью, который нанёс отличный удар в левый нижний угол!

17' 0:1. Рафаэл («Лидс») с передачи Родриго открывает счет

15' Дарлоу вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после навеса с левого фланга.

13' Даллас выполнил слишком сильную передачу на Харрисона, мяч улетел за пределы поля.

11' Паскаль Стрёйк Замена потребовалась — Стрёйк вышел вместо Льоренте.

10' Отбился «Ньюкасл» после этого стандарта, а Льоренте получил травму. Ещё одна пауза в игре.

9' Бэмфорд навесил с фланга в штрафную, защита выбила мяч на угловой.

7' Шелви решил пробить по воротам со средней дистанции, однако получилось намного левее ворот.

5' Пытается «Ньюкасл» атаковать правым флангом, но теряет мяч рядом со штрафной.

4' Привели в порядок Фабиана, продолжает он игру.

3' У Шёра проблемы с плечом возникли. Оказывают ему помощь.

1' Поехали! Игра началась.

0' Команды вышли на поле.

0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.