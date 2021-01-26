Саутгемптон - Арсенал 26.01.2021 прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+5' Финальный свисток! «Арсенал» увозит заслуженные три очка с «Сент-Мэри», одержав волевую победу над «Саутгемптоном» — 3:1! Команда Микеля Артеты поднимается на 8 строчку таблицы АПЛ, находясь уже в четырёх баллах от еврокубковой зоны! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе! 90+3'Пошла третья минута из пяти добавленных!

90+2' Джозеф Уиллок Уиллок вошёл в игру. Пепе лишь со второй попытки удалось убрать с поля.

90' Калеб Уоттс Уоттс воткнулся в ноги Эльнени, получив за это жёлтую карточку.

88' Холдинг дважды надёжно снял верх, помешав пройти высоким подачам Уорд-Прауса.

86' Уорд-Праус получил шанс на перспективный штрафной, пробив во вратарский угол, но Лено в прыжке вытащил мяч!

86' Уорд-Праус («Саутгемптон») опасно исполнил штрафной удар

84' Давид Луис двумя ошибками в центре обороны подарил момент Адамсу, но тому не удалось завершить проход прицельным ударом!

82' Армстронг коленом врезался в живот Бельерину, но избежал карточки.

80' Н'Лундулу плохо обработал мяч в чужой штрафной, сразу же вступил в отбор, но нарушил правила.

78' Мохамед Эльнени Эльнени вышел на поле, заменив Парти.

76' «Арсенал» более уверенно владеет мяч после третьего гола.

74' Дэн Н'Лундулу Н'Лундулу вместо Уолкотта. Такую двойную замену провёл «Саутгемптон».

74' Калеб Уоттс Уоттс заменил Ингса.

72' 1:3 Александр Ляказетт ГОЛ! Седрик исполнил классный перевод в штрафную «святых», Сака прострелил на дальнюю штангу, а Ляказетт в касание замкнул!

72' Виллиан Смит получил повреждение, отменив уход Пепе с поля! Переиграл Артета замену, выпустив Виллиана.

72' 1:3. Ляказетт («Арсенал») с передачи Сака забивает в пустые

70' Николя Пепе Пепе слишком долго покидал поле, за что получил «горчичник»!

68' «Арсенал» всё ниже садится в оборону — всей командой за линией мяча.

67' Нейтан Редмонд Пришло время для первой замены. Редмонд вместо Вокинса.

66' Ингс на дриблинге прошёл двух защитников, но увлёкся, упустив мяч за лицевую!

65' Валери справа вырезал кросс в штрафную «Арсенала», где Лено опередил Адамса, добравшись кулаками до мяча.

63' Сака на широком шагу подобрал мяч у угла чужой штрафной, немного ушёл в центр и пробил в направлении дальней штанги — мимо!

62' «Саутгемптон» во втором тайме переигрывает «Арсенал» по владению мячом — 58% против 42%.

60' Седрик левым краем прорвался в штрафную «святых», но вот последующий прострел низом пришёлся в ноги сопернику.

58' Право на третий угловой получили хозяева, но Уорд-Праус не смог зайти на второй голевой пас — справились гости с его подачей в штрафную.

56' Бельерин совершил силовой прострел вдоль ворот «Саутгемптона», но мяч пролетел над головами партнёров — Пепе и Ляказетт не смогли замкнуть эту острую атаку!

54' Седрик исполнил заброс к левому краю чужой штрафной, Смит протолкнул мяч мимо Маккарти, но получилось слабо — полевые подстраховали своего вратаря!

53' Джака перед красивым финтом наступил на ногу Адамса — ещё один мелкий фол.

52' Вокинс на фланге не справился с дриблингом Сака — пришлось нарушать правила.

50' Хорошую атаку с ходу по центру провели «святые», Уолкотт получил мяч и пробил из-за штрафной — прямо во вратаря!

48' «Арсенал» довольно высоко поднял свои линии, поймав «Саутгемптон» в положение вне игры.

46' На «Сент-Мэри» стартовали вторые 45 минут игры! Никаких замен!

45+3' Судейский свисток отправил команды на перерыв! Уже в дебюте встречи команды обменялись голами — на гол Армстронга последовал быстрый ответ от Пепе. Ничья по итогу первого тайма смотрелась бы логично, но так не думал «Арсенал», сумевший реализовать свой момент ближе к перерыву — Сака отличился, 1:2! Ждём вторую половину матча! 45+3'Два корнера кряду разыграли «канониры», но «святые» выстояли в обороне.

45+2' Седрик на хорошем ходу ушёл в лицевую, но прострелить к воротам ему Беднарек не позволил — угловой.

45+1' Две минуты добавлено к основному времени первого тайма!

44' Сака получил передачу на правом краю атаки, пошёл уже в дриблинг, после чего услышал свисток рефери — офсайд.

42' Ляказетт в борьбе упал в штрафной «Саутгемптона», но рефери не заметил толчка в спину!

39' 1:2 Букайо Сака ГОЛ! Лено начал атаку выносом мяча к центру поля, далее Ляказетт сделал передачу с расчётом на рывок Сака, который проскочил мимо вратаря, вышедшего страховать оборону за пределы штрафной, и направил мяч уже в пустые ворота!

39' 1:2. Сака («Арсенал») обыгрывает вратаря и забивает в пустые

38' Уолкотт после перехвата в центре поля поспешил с передачей на ход Адамсу — мяч улетел за лицевую.

36' Пропали в последние минуты подходы к воротам. Вратари получили передышку.

34' Прошла длинная передача на Ляказетта, который здорово открылся на грани с офсайдом, но вот последующий пас в штрафную «святых» адресата не нашёл.

32' Адамс сфолил в атаке, но не согласился с решением арбитра. Споры ни к чему не привели.

31' Ингс с правого фланга совершил кросс в штрафную «Арсенала», где мяч ждала голова Джаки.

29' Армстронг от левого края штрафной пытался закрутить мяч в дальнюю девятку — мимо дубля!

28' Валери подключился в атаку, на скорости ворвался в штрафную гостей, но с левой пробил неудачно — мяч полетел в сторону от ворот.

27' Ляказетт был близок к перехвату у чужой штрафной — Валери едва не заигрался с мячом.

25' Момент! Адамс откликнулся на фланговую подачу в штрафную «Арсенала», высоко выпрыгнул и нанёс удар головой под самую штангу — Лено в прыжке дотянулся до мяча!

23' «Канониры» больше владеют мячом. «Святым» приходится чаще сидеть в позиционной обороне.

21' Бельерин справа забросил мяч в штрафную «святых», Пепе головой сделал скидку во вратарскую, но Ляказетта туда не пустили.

19' Эктор Бельерин Бельерин не справился с забегом Армстронга по флангу, сбив того в подкате — первая жёлтая карточка в матче показана.

18' Нашли партнёры Уолкотта у штрафной «Арсенала», который остановился у радиуса и пробил — мимо створа!

16' Парти в касание закрутил мяч в штрафную хозяев, но неудобно для партнёров.

14' Седрик здорово поймал мяч на ногу, пробив с лёта из-за штрафной «Саутгемптона» — рядышком со штангой!

12' Диало готов был убежать в контратаку, но Ляказетт со спины откровенно нарушил правила. Кевин Френд поленился полезть в карман за карточкой.

10' Адамс протащил мяч до штрафной «Арсенала», но стал улучшать позицию и потерял шанс на удар.

8' 1:1 Николя Пепе ГОЛ! Джака сделал классный пас в штрафную между двух защитников, Пепе мяч подхватил, поставил корпус и в завершении точно пробил в дальний нижний угол ворот!

8' 1:1. Пепе («Арсенал») воспользовался передачей Джаки

7' «Арсенал» в позиционной атаке потерял мяч в попытке обострить — Пепе выполнил плохой пас в штрафную.

5' «Арсенал» ответил своим угловым, но розыгрыш этого стандарта не доставил проблем обороне.

3' 1:0 Стюарт Армстронг ГОЛ! Уорд-Праус от угла поля исполнил подачу в центр штрафной, откуда Армстронг ударом в касание пробил точно в цель — Лено зацепил мяч рукой, но этого не хватило для спасения!

3' 1:0. Армстронг («Саутгемптон») открывает счет после углового

2' После перехвата в центре поля последовал моментальный разрезающий пас в штрафную хозяев, Ляказетт вывалился к воротам, но пробить Маккарти не сумел — успел голкипер сократить дистанцию!

1' Дан свисток к началу матча! «Саутгемптон» разыграл мяч с центра поля.

0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.