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Вест Бромвич - Манчестер Сити 26.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
26 января 2021, Вторник. 23:15 МСК. АПЛ, 20-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Вест БромвичМанчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Бромвич - Манчестер Сити, который запланирован на 26 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Манчестер Сити
Манчестер
1АнглияврСэм Джонстон
3АнглиязщКиран Гиббз
27ИрландиязщДара О'Ши
6НигериязщОлувасемилого Аджайи
2АнглиязщДарнелл Ферлонг
19Сент-Китс и НевиспзРомен Сойерс
8АнглияпзДжейк Ливермор
23ШотландияпзРоберт Снодграсс
59'
12БразилиянпМатеус Перейра
29АнглиянпКарлан Ахирни-Грант
64'
7ИрландиянпКаллум Робинсон
46'
5АнглиязщКайл Бартли
46'
10ШотландияпзМэтт Филлипс
59'
4УэльснпХал Робсон-Кану
64'
31Бразилиявр Эдерсон
5АнглиязщДжон Стоунс
27ПортугалиязщЖоау Канселу
3ПортугалиязщРубен Диаш
8ГерманияпзИлкай Гюндоган
52'
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
47АнглияпзФилип Фоден
52'
11УкраинапзАлександр Зинченко
20ПортугалияпзБернарду Силва
60'
7АнглиянпРахим Стерлинг
26АлжирнпРияд Марез
14ФранциязщЭмерик Лапорт
52'
21ИспаниянпФерран Торрес
52'
9БразилиянпГабриэл Жезус
60'
Запасные
25АнглияврДэвид Баттон
14АнглиязщКонор Таунсенд
20СербиязщБранислав Иванович
22АнглиязщЛи Пелтье
18АнглияпзКонор Галлахер
21АнглиянпКайл Эдвардс
13СШАврЗакари Стеффен
50ИспаниязщЭрик Гарсия
22ФранциязщБенжамен Менди
2АнглиязщКайл Уолкер
82ИспанияпзАдриан Бернабе
25Бразилияпз Фернандиньо
Главные тренеры
АнглияСэм Эллардайс
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
15.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Манчестер Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
31.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Манчестер Сити3 : 0Вест Бромвич Альбион
28.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 10 Вест Бромвич Альбион2 : 3Манчестер Сити
20.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Вест Бромвич Альбион1 : 2Манчестер Сити
16.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Сити3 : 1Вест Бромвич Альбион
29.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 10 Вест Бромвич Альбион0 : 4Манчестер Сити
09.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 33 Манчестер Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
10.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 1 Вест Бромвич Альбион0 : 3Манчестер Сити
21.03.2015 Англия - Премьер-лига Тур 30 Манчестер Сити3 : 0Вест Бромвич Альбион
26.12.2014 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вест Бромвич Альбион1 : 3Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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90+3'
Финальный свисток! 0:5 по итогам нашего матча. Разгромную победу одержал «Манчестер Сити» благодаря дублю Гюндогана, а также голам Канселу, Мареза и Стерлинга. Без шансов для «Вест Бромвича» развивалась у нас игра.
90+2'
 
Дара О'Ши
О'Ши получил желтую карточку за грубую игру в центре поля.
90'
Две минуты добавил арбитр к основному времени матча.
88'
Зинченко попытался обострить игру передачей низом в чужую штрафную на Стерлинга, но Рахим немного не успел на этот пас.
86'
Родри исполнил передачу в касание в чужую штрафную на Жезуса, но тому в борьбе с защитником зацепиться за мяч не удалось.
84'
 
Хал Робсон-Кану
Робсон-Кану получил желтую карточку за грубый фол в центре поля.
80'
Спокойно подходит наша игра к своему завершению. Уже давно все ясно с исходом противостояния.
78'
Зинченко навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, но никому из партнеров нанести завершающий удар не удалось.
77'
Марез вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и при попытке прострелить в центр сумел заработать угловой.
74'
Зинченко навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Родри, но отправил мяч выше цели.
72'
Стерлинг прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, но в борьбе с ним Бартли сумел вынести мяч на угловой.
70'
Угловой заработали гости. Однако, подача с угла поля к опасному моменту у чужих ворот не привела.
68'
Торрес взял игру на себя поблизости от чужой штрафной, но надежно сыграл против него в отборе Ливермор.
66'
Заметно сбавили сейчас обороты футболисты «Манчестер Сити». Уже удается довольно длительное время контролировать мяч хозяевам.
64'
 
Хал Робсон-Кану
Робсон-Кану вышел на поле вместо Ахирни-Гранта.
61'
 
Габриэл Жезус
Жезус вышел на поле вместо Бернарду Силвы.
60'
Угловой удалось заработать хозяевам. Но при этом ничего опасного у чужих ворот они не создали.
59'
 
Мэтт Филлипс
Вышел на поле Филлипс вместо Снодграсса.
57'
5:0
Рахим Стерлинг
Гол! 5:0! Марез получил пас на правом краю чужой штрафной и точно прострелил во вратарскую, где Стерлинг ударом в касание замкнул передачу.
57'
0:5. Стерлинг («Ман Сити») забивает в пустые с передачи Мареза
55'
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Без опасных моментов действуют обе команды.
52'
 
Эмерик Лапорт
Также появился Лапорт вместо сделавшего свое дело Гюндогана. Таким образом, Зинченко сдвинется сейчас ближе к центру поля, а Лапорт сыграет в обороне.
52'
 
Ферран Торрес
Вышел на поле Торрес вместо Фодена.
51'
Перекладина! Родри вышел на ударную позицию у чужой штрафной, нанес пушечный удар, но угодил в перекладину!
50'
Спокойно развивается у нас игра сейчас. Уверенно контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити».
48'
Марез оказался первым на подборе у чужой штрафной, попытался пробить, но мяч застрял в скоплении из защитников.
46'
 
Кайл Бартли
Вышел на поле Бартли вместо Робинсона укрепить оборонительные редуты хозяев.
46'
Начался второй тайм!
45+3'
Перерыв! 0:4 по итогам первого тайма. Настоящий разгром хозяевам уже в первой половине встречи устроил «Манчестер Сити». Дубль на свой счет записал Гюндоган, еще по одному разу отличились Канселу и Марез.
45+2'
0:4
Рияд Марез
Гол! 0:4! Марез получил пас от Стерлинга на правом краю чужой штрафной, сместился ближе к центру и прицельно пробил в дальний угол ворот.
45+2'
0:4. Рияд Марез («Ман Сити») забивает ударом в дальний угол
45+1'
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
44'
Перейра опасно сыграл высоко поднятой ногой против Гюндогана на чужой половине поля, что и зафиксировал арбитр.
42'
Стерлинг вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, но явно затянул с принятием решения и подарил мяч ближайшему сопернику.
40'
Гюндоган отпасовал низом в чужую штрафную на Канселу, но тот вместо удара решил пасовать в центр и подарил мяч сопернику.
38'
Очень долго контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» и совсем без шансов для хозяев.
36'
Фоден попытался пробить из-за пределов штрафной, но мяч застрял в скоплении из футболистов «Вест Бромвича».
34'
Бернарду Силва вошел в чужую штрафную с правого фланга, но надежно сыграл против него в отборе Сойерс.
32'
Уже все ясно у нас с исходом противостояния к середине первого тайма. Безнадежно смотрится «Вест Бромвич».
30'
0:3
Илкай Гюндоган
Гол! 0:3! Гюндоган обокрал соперника у чужой штрафной, прокинул мяч себе на ход мимо О'Ши и пробил прицельно в угол ворот!
30'
0:3. Гюндоган («Ман Сити») оформляет дубль еще в первом тайме
28'
Бернарду Силва отпасовал низом в чужую штрафную на Стерлинга, но тот в борьбе с двумя соперниками быстро лишился мяча.
26'
Игра идет исключительно на половине поля «Вест Бромвича» сейчас. И ничего не могут с этим поделать хозяева.
24'
Стерлинг навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где выпустил мяч из рук Джонстон, но вовремя своего голкипера подстраховал Аджайи.
22'
Арбитр проверял правильность гола на предмет офсайда и в итоге взятие ворот засчитал.
20'
0:2
Жоау Канселу
Гол! 0:2! Бернарду Силва получил пас на правом краю чужой штрафной уже в офсайде, после чего отдал пас на Канселу и тот отправил мяч под перекладину ворот.
20'
0:2. Гол Канселу («Ман Сити») засчитан после просмотра VAR
18'
Стерлинг вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и опасно низом прострелил вовратарскую, откуда Ферлонг вынес мяч на угловой.
16'
Марез приблизился к чужой штрафной по правому флангу, на силу попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
14'
Марез попробовал исполнить перевод у чужой штрафной на левый фланг атаки, но там против Фодена на опережение сыграл Ферлонг.
12'
Гюндоган попробовал исполнить заброс в чужую штрафную на Стерлинга, но здорово в прыжке на перехвате сыграл О'Ши.
10'
Стерлинг ошибся с передачей у чужой штрафной и затем был вынужден в борьбе нарушить правила.
8'
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити». Очень уверенно начали этот матч подопечные Гвардиолы.
6'
0:1
Илкай Гюндоган
Гол! 0:1! Диаш исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной, где Гюндоган спокойно мяч обработал и прицельно пробил в угол ворот.
6'
0:1. Гюндоган («Ман Сити») с передачи Канселу открывает счет
4'
Фоден вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, низом опасно пробил, но после рикошета от руки голкипера мяч ударился о штангу!
3'
Момент у хозяев! После розыгрыша стандартного положения Аджайи получил отличную возможность для удара из пределов вратарской, но спас свою команду Эдерсон!
1'
Матч начался!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
0'
Промо матча «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити»

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