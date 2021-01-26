Вест Бромвич - Манчестер Сити 26.01.2021 прямая трансляция

90+3'
Финальный свисток! 0:5 по итогам нашего матча. Разгромную победу одержал «Манчестер Сити» благодаря дублю Гюндогана, а также голам Канселу, Мареза и Стерлинга. Без шансов для «Вест Бромвича» развивалась у нас игра.
90+2'
Дара О'Ши
О'Ши получил желтую карточку за грубую игру в центре поля.
90'
Две минуты добавил арбитр к основному времени матча.
88'
Зинченко попытался обострить игру передачей низом в чужую штрафную на Стерлинга, но Рахим немного не успел на этот пас.
86'
Родри исполнил передачу в касание в чужую штрафную на Жезуса, но тому в борьбе с защитником зацепиться за мяч не удалось.
84'
Хал Робсон-Кану
Робсон-Кану получил желтую карточку за грубый фол в центре поля.
80'
Спокойно подходит наша игра к своему завершению. Уже давно все ясно с исходом противостояния.
78'
Зинченко навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, но никому из партнеров нанести завершающий удар не удалось.
77'
Марез вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и при попытке прострелить в центр сумел заработать угловой.
74'
Зинченко навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Родри, но отправил мяч выше цели.
72'
Стерлинг прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, но в борьбе с ним Бартли сумел вынести мяч на угловой.
70'
Угловой заработали гости. Однако, подача с угла поля к опасному моменту у чужих ворот не привела.
68'
Торрес взял игру на себя поблизости от чужой штрафной, но надежно сыграл против него в отборе Ливермор.
66'
Заметно сбавили сейчас обороты футболисты «Манчестер Сити». Уже удается довольно длительное время контролировать мяч хозяевам.
64'
Хал Робсон-Кану
Робсон-Кану вышел на поле вместо Ахирни-Гранта.
61'
Габриэл Жезус
Жезус вышел на поле вместо Бернарду Силвы.
60'
Угловой удалось заработать хозяевам. Но при этом ничего опасного у чужих ворот они не создали.
59'
Мэтт Филлипс
Вышел на поле Филлипс вместо Снодграсса.
57'
5:0
Рахим Стерлинг
Гол! 5:0! Марез получил пас на правом краю чужой штрафной и точно прострелил во вратарскую, где Стерлинг ударом в касание замкнул передачу.
57'
0:5. Стерлинг («Ман Сити») забивает в пустые с передачи Мареза
55'
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Без опасных моментов действуют обе команды.
52'
Эмерик Лапорт
Также появился Лапорт вместо сделавшего свое дело Гюндогана. Таким образом, Зинченко сдвинется сейчас ближе к центру поля, а Лапорт сыграет в обороне.
52'
Ферран Торрес
Вышел на поле Торрес вместо Фодена.
51'
Перекладина! Родри вышел на ударную позицию у чужой штрафной, нанес пушечный удар, но угодил в перекладину!
50'
Спокойно развивается у нас игра сейчас. Уверенно контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити».
48'
Марез оказался первым на подборе у чужой штрафной, попытался пробить, но мяч застрял в скоплении из защитников.
46'
Кайл Бартли
Вышел на поле Бартли вместо Робинсона укрепить оборонительные редуты хозяев.
45+3'
Перерыв! 0:4 по итогам первого тайма. Настоящий разгром хозяевам уже в первой половине встречи устроил «Манчестер Сити». Дубль на свой счет записал Гюндоган, еще по одному разу отличились Канселу и Марез.
45+2'
0:4
Рияд Марез
Гол! 0:4! Марез получил пас от Стерлинга на правом краю чужой штрафной, сместился ближе к центру и прицельно пробил в дальний угол ворот.
45+2'
0:4. Рияд Марез («Ман Сити») забивает ударом в дальний угол
45+1'
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
44'
Перейра опасно сыграл высоко поднятой ногой против Гюндогана на чужой половине поля, что и зафиксировал арбитр.
42'
Стерлинг вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, но явно затянул с принятием решения и подарил мяч ближайшему сопернику.
40'
Гюндоган отпасовал низом в чужую штрафную на Канселу, но тот вместо удара решил пасовать в центр и подарил мяч сопернику.
38'
Очень долго контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» и совсем без шансов для хозяев.
36'
Фоден попытался пробить из-за пределов штрафной, но мяч застрял в скоплении из футболистов «Вест Бромвича».
34'
Бернарду Силва вошел в чужую штрафную с правого фланга, но надежно сыграл против него в отборе Сойерс.
32'
Уже все ясно у нас с исходом противостояния к середине первого тайма. Безнадежно смотрится «Вест Бромвич».
30'
0:3
Илкай Гюндоган
Гол! 0:3! Гюндоган обокрал соперника у чужой штрафной, прокинул мяч себе на ход мимо О'Ши и пробил прицельно в угол ворот!
30'
0:3. Гюндоган («Ман Сити») оформляет дубль еще в первом тайме
28'
Бернарду Силва отпасовал низом в чужую штрафную на Стерлинга, но тот в борьбе с двумя соперниками быстро лишился мяча.
26'
Игра идет исключительно на половине поля «Вест Бромвича» сейчас. И ничего не могут с этим поделать хозяева.
24'
Стерлинг навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где выпустил мяч из рук Джонстон, но вовремя своего голкипера подстраховал Аджайи.
22'
Арбитр проверял правильность гола на предмет офсайда и в итоге взятие ворот засчитал.
20'
0:2
Жоау Канселу
Гол! 0:2! Бернарду Силва получил пас на правом краю чужой штрафной уже в офсайде, после чего отдал пас на Канселу и тот отправил мяч под перекладину ворот.
20'
0:2. Гол Канселу («Ман Сити») засчитан после просмотра VAR
18'
Стерлинг вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и опасно низом прострелил вовратарскую, откуда Ферлонг вынес мяч на угловой.
16'
Марез приблизился к чужой штрафной по правому флангу, на силу попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
14'
Марез попробовал исполнить перевод у чужой штрафной на левый фланг атаки, но там против Фодена на опережение сыграл Ферлонг.
12'
Гюндоган попробовал исполнить заброс в чужую штрафную на Стерлинга, но здорово в прыжке на перехвате сыграл О'Ши.
10'
Стерлинг ошибся с передачей у чужой штрафной и затем был вынужден в борьбе нарушить правила.
8'
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити». Очень уверенно начали этот матч подопечные Гвардиолы.
6'
0:1
Илкай Гюндоган
Гол! 0:1! Диаш исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной, где Гюндоган спокойно мяч обработал и прицельно пробил в угол ворот.
6'
0:1. Гюндоган («Ман Сити») с передачи Канселу открывает счет
4'
Фоден вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, низом опасно пробил, но после рикошета от руки голкипера мяч ударился о штангу!
3'
Момент у хозяев! После розыгрыша стандартного положения Аджайи получил отличную возможность для удара из пределов вратарской, но спас свою команду Эдерсон!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
0'
Промо матча «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити»