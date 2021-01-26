Вест Бромвич - Манчестер Сити 26.01.2021 прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+3' Финальный свисток! 0:5 по итогам нашего матча. Разгромную победу одержал «Манчестер Сити» благодаря дублю Гюндогана, а также голам Канселу, Мареза и Стерлинга. Без шансов для «Вест Бромвича» развивалась у нас игра.

90+2' Дара О'Ши О'Ши получил желтую карточку за грубую игру в центре поля.

90' Две минуты добавил арбитр к основному времени матча.

88' Зинченко попытался обострить игру передачей низом в чужую штрафную на Стерлинга, но Рахим немного не успел на этот пас.

86' Родри исполнил передачу в касание в чужую штрафную на Жезуса, но тому в борьбе с защитником зацепиться за мяч не удалось.

84' Хал Робсон-Кану Робсон-Кану получил желтую карточку за грубый фол в центре поля.

80' Спокойно подходит наша игра к своему завершению. Уже давно все ясно с исходом противостояния.

78' Зинченко навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, но никому из партнеров нанести завершающий удар не удалось.

77' Марез вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и при попытке прострелить в центр сумел заработать угловой.

74' Зинченко навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Родри, но отправил мяч выше цели.

72' Стерлинг прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, но в борьбе с ним Бартли сумел вынести мяч на угловой.

70' Угловой заработали гости. Однако, подача с угла поля к опасному моменту у чужих ворот не привела.

68' Торрес взял игру на себя поблизости от чужой штрафной, но надежно сыграл против него в отборе Ливермор.

66' Заметно сбавили сейчас обороты футболисты «Манчестер Сити». Уже удается довольно длительное время контролировать мяч хозяевам.

64' Хал Робсон-Кану Робсон-Кану вышел на поле вместо Ахирни-Гранта.

61' Габриэл Жезус Жезус вышел на поле вместо Бернарду Силвы.

60' Угловой удалось заработать хозяевам. Но при этом ничего опасного у чужих ворот они не создали.

59' Мэтт Филлипс Вышел на поле Филлипс вместо Снодграсса.

57' 5:0 Рахим Стерлинг Гол! 5:0! Марез получил пас на правом краю чужой штрафной и точно прострелил во вратарскую, где Стерлинг ударом в касание замкнул передачу.

57' 0:5. Стерлинг («Ман Сити») забивает в пустые с передачи Мареза

55' Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Без опасных моментов действуют обе команды.

52' Эмерик Лапорт Также появился Лапорт вместо сделавшего свое дело Гюндогана. Таким образом, Зинченко сдвинется сейчас ближе к центру поля, а Лапорт сыграет в обороне.

52' Ферран Торрес Вышел на поле Торрес вместо Фодена.

51' Перекладина! Родри вышел на ударную позицию у чужой штрафной, нанес пушечный удар, но угодил в перекладину!

50' Спокойно развивается у нас игра сейчас. Уверенно контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити».

48' Марез оказался первым на подборе у чужой штрафной, попытался пробить, но мяч застрял в скоплении из защитников.

46' Кайл Бартли Вышел на поле Бартли вместо Робинсона укрепить оборонительные редуты хозяев.

46' Начался второй тайм!

45+3' Перерыв! 0:4 по итогам первого тайма. Настоящий разгром хозяевам уже в первой половине встречи устроил «Манчестер Сити». Дубль на свой счет записал Гюндоган, еще по одному разу отличились Канселу и Марез.

45+2' 0:4 Рияд Марез Гол! 0:4! Марез получил пас от Стерлинга на правом краю чужой штрафной, сместился ближе к центру и прицельно пробил в дальний угол ворот.

45+2' 0:4. Рияд Марез («Ман Сити») забивает ударом в дальний угол

45+1' Три минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' Перейра опасно сыграл высоко поднятой ногой против Гюндогана на чужой половине поля, что и зафиксировал арбитр.

42' Стерлинг вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, но явно затянул с принятием решения и подарил мяч ближайшему сопернику.

40' Гюндоган отпасовал низом в чужую штрафную на Канселу, но тот вместо удара решил пасовать в центр и подарил мяч сопернику.

38' Очень долго контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» и совсем без шансов для хозяев.

36' Фоден попытался пробить из-за пределов штрафной, но мяч застрял в скоплении из футболистов «Вест Бромвича».

34' Бернарду Силва вошел в чужую штрафную с правого фланга, но надежно сыграл против него в отборе Сойерс.

32' Уже все ясно у нас с исходом противостояния к середине первого тайма. Безнадежно смотрится «Вест Бромвич».

30' 0:3 Илкай Гюндоган Гол! 0:3! Гюндоган обокрал соперника у чужой штрафной, прокинул мяч себе на ход мимо О'Ши и пробил прицельно в угол ворот!

30' 0:3. Гюндоган («Ман Сити») оформляет дубль еще в первом тайме

28' Бернарду Силва отпасовал низом в чужую штрафную на Стерлинга, но тот в борьбе с двумя соперниками быстро лишился мяча.

26' Игра идет исключительно на половине поля «Вест Бромвича» сейчас. И ничего не могут с этим поделать хозяева.

24' Стерлинг навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где выпустил мяч из рук Джонстон, но вовремя своего голкипера подстраховал Аджайи.

22' Арбитр проверял правильность гола на предмет офсайда и в итоге взятие ворот засчитал.

20' 0:2 Жоау Канселу Гол! 0:2! Бернарду Силва получил пас на правом краю чужой штрафной уже в офсайде, после чего отдал пас на Канселу и тот отправил мяч под перекладину ворот.

20' 0:2. Гол Канселу («Ман Сити») засчитан после просмотра VAR

18' Стерлинг вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и опасно низом прострелил вовратарскую, откуда Ферлонг вынес мяч на угловой.

16' Марез приблизился к чужой штрафной по правому флангу, на силу попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.

14' Марез попробовал исполнить перевод у чужой штрафной на левый фланг атаки, но там против Фодена на опережение сыграл Ферлонг.

12' Гюндоган попробовал исполнить заброс в чужую штрафную на Стерлинга, но здорово в прыжке на перехвате сыграл О'Ши.

10' Стерлинг ошибся с передачей у чужой штрафной и затем был вынужден в борьбе нарушить правила.

8' Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити». Очень уверенно начали этот матч подопечные Гвардиолы.

6' 0:1 Илкай Гюндоган Гол! 0:1! Диаш исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной, где Гюндоган спокойно мяч обработал и прицельно пробил в угол ворот.

6' 0:1. Гюндоган («Ман Сити») с передачи Канселу открывает счет

4' Фоден вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, низом опасно пробил, но после рикошета от руки голкипера мяч ударился о штангу!

3' Момент у хозяев! После розыгрыша стандартного положения Аджайи получил отличную возможность для удара из пределов вратарской, но спас свою команду Эдерсон!

1' Матч начался!

0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.