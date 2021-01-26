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Борнмут - Кроули Таун 26.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
26 января 2021, Вторник. 22:00 МСК. Кубок Англии, 1/16 Финала
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
БорнмутКроули Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Борнмут - Кроули Таун, который запланирован на 26 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/16 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Кроули Таун
Кроули
1 Босния и Герцеговина вр Асмир Бегович
21 Испания зщ Диего Рико
3 Англия зщ Стив Кук
17 Англия зщ Джек Стейси
66'
5 Англия зщ Ллойд Келли
29 Дания пз Филип Биллинг
67'
11 Англия пз Джек Уилшир
67'
16 Англия пз Льюис Кук
7 Уэльс пз Дэвид Брукс
27 Норвегия нп Джошуа Кинг
83'
10 Нидерланды нп Арно Груневелд
78'
15 Англия зщ Адам Смит
66'
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
67'
9 Англия нп Доминик Соланке
67'
20 Испания пз Родриго Рикельме
78'
14 Англия нп Сэм Сарридж
83'
1 Англия вр Гленн Моррис
17 Англия зщ Мэнни Адебоуэйл
51'
25 Кипр зщ Николас Царулла
29'
8 Англия зщ Джек Пауэлл
5 Англия зщ Джо Макнерни
19 Англия пз Джордан Танниклифф
39 Англия пз Джейк Хессенталер
6 Англия пз Том Дэллисон
20 Англия пз Сэм Мэттьюз
69'
10 Англия нп Эшли Нэдесен
16 Англия нп Том Николс
44 Англия пз Джош Райт
29'
18 Англия зщ Дэвид Сисей
51'
35 Англия нп Davide Rodari
69'
Запасные
40 Англия вр Уилл Деннис
18 США зщ Кэмерон Картер-Викерс
26 Ирландия пз Гэвин Килкенни
32 Англия нп Jaidon Anthony
37 Англия вр Стюарт Нельсон
30 Англия зщ Mark Wright
21 Англия пз Дэнни Булмен
28 Англия пз Szymon Kowalczyk
27 Англия пз Khaleel Rafiq Salah-Edine
38 Англия нп Джеймс Тилли
Главные тренеры
Англия Джейсон Тиндалл
Англия Джон Имс

Отзывы и комментарии к матчу

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