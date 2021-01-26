Борнмут - Кроули Таун 26.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Борнмут - Кроули Таун, который запланирован на 26 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/16 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Асмир Бегович
|21
|зщ
|Диего Рико
|3
|зщ
|Стив Кук
|17
|зщ
|Джек Стейси
|
66'
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|29
|пз
|Филип Биллинг
|
67'
|11
|пз
|Джек Уилшир
|
67'
|16
|пз
|Льюис Кук
|7
|пз
|Дэвид Брукс
|27
|нп
|Джошуа Кинг
|
83'
|10
|нп
|Арно Груневелд
|
78'
|15
|зщ
|Адам Смит
|
66'
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|
67'
|9
|нп
|Доминик Соланке
|
67'
|20
|пз
|Родриго Рикельме
|
78'
|14
|нп
|Сэм Сарридж
|
83'
|1
|вр
|Гленн Моррис
|17
|зщ
|Мэнни Адебоуэйл
|
51'
|25
|зщ
|Николас Царулла
|
29'
|8
|зщ
|Джек Пауэлл
|5
|зщ
|Джо Макнерни
|19
|пз
|Джордан Танниклифф
|39
|пз
|Джейк Хессенталер
|6
|пз
|Том Дэллисон
|20
|пз
|Сэм Мэттьюз
|
69'
|10
|нп
|Эшли Нэдесен
|16
|нп
|Том Николс
|44
|пз
|Джош Райт
|
29'
|18
|зщ
|Дэвид Сисей
|
51'
|35
|нп
|Davide Rodari
|
69'
|40
|вр
|Уилл Деннис
|18
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|26
|пз
|Гэвин Килкенни
|32
|нп
|Jaidon Anthony
|37
|вр
|Стюарт Нельсон
|30
|зщ
|Mark Wright
|21
|пз
|Дэнни Булмен
|28
|пз
|Szymon Kowalczyk
|27
|пз
|Khaleel Rafiq Salah-Edine
|38
|нп
|Джеймс Тилли
|Джейсон Тиндалл
|Джон Имс
Отзывы и комментарии к матчу
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