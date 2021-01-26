Вальядолид - Леванте 26.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Леванте, который запланирован на 26 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|13
|вр
|Роберто
|28
|зщ
|Игнаси Виларраса
|2
|зщ
|Луис Перес
|11
|пз
|Пабло Эрвиас
|8
|пз
|Кике Перес
|
80'
|17
|пз
|Роке Меса
|19
|пз
|Тони Вилья
|
63'
|24
|пз
|Хоакин Фернандес
|
46'
|41
|нп
|Серхио Бенито
|
63'
|23
|нп
|Вальдо Рубио
|
63'
|27
|нп
|Хосе Саласар
|14
|пз
|Рубен Алькарас
|
46'
|12
|пз
|Фабиан Орельяна
|
63'
|7
|нп
|Серхи Гвардиола
|
63'
|9
|нп
|Шош-Зальман Вайссман
|
63'
|29
|пз
|Ориоль Эренас
|
80'
|34
|вр
|Дани Карденас
|15
|зщ
|Серхио Постиго
|23
|зщ
|Коке
|
82'
|3
|зщ
|Тоньо
|
82'
|14
|зщ
|Рубен Везу
|2
|зщ
|Сон
|12
|пз
|Микаэль Мальса
|22
|пз
|Гонсало Мелеро
|16
|пз
|Рубен Рочина
|
68'
|10
|пз
|Энис Барди
|
55'
|7
|нп
|Серхио Леон
|
68'
|5
|пз
|Неманья Радоя
|
55'
|11
|пз
|Хосе Луис Моралес
|
68'
|21
|нп
|Даниэль Гомес
|
68'
|19
|зщ
|Карлос Клерк
|
82'
|6
|зщ
|Оскар Дуарте
|
82'
|1
|вр
|Хорди Масип
|45
|зщ
|Jesús Sánchez Martínez
|21
|пз
|Мичел
|10
|нп
|Оскар Плано
|1
|вр
|Коке Вегас
|43
|пз
|Георгий Кочорашвили
|44
|пз
|Эдгар Севикян
|9
|нп
|Рохер Марти
|Серхио Гонсалес
|Пако Лопес
|22.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 2
|27.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|01.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 33
|0 : 0
|31.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 0
|20.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 0
|27.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 1
|11.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 29
|0 : 4
|02.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 8
|3 : 2
|22.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 1
|24.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 19 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. Ла Лига, 19-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме...
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 27 ноября 2020, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига , 11-й тур Главный судья:...
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 10 января 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур Главный судья: Гуильермо...
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 22 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 20-й тур Главный судья: Хосе Мунуэра...
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 19 июля 2020, воскресенье. 19:30 МСК. 38-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме...