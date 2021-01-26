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Вальядолид - Леванте 26.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
26 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
ВальядолидЛеванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Леванте, который запланирован на 26 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Леванте
Валенсия
13 Испания вр Роберто
28 Испания зщ Игнаси Виларраса
2 Испания зщ Луис Перес
11 Испания пз Пабло Эрвиас
8 Испания пз Кике Перес
80'
17 Испания пз Роке Меса
19 Испания пз Тони Вилья
63'
24 Испания пз Хоакин Фернандес
46'
41 Испания нп Серхио Бенито
63'
23 Испания нп Вальдо Рубио
63'
27 Испания нп Хосе Саласар
14 Испания пз Рубен Алькарас
46'
12 Чили пз Фабиан Орельяна
63'
7 Испания нп Серхи Гвардиола
63'
9 Израиль нп Шош-Зальман Вайссман
63'
29 Испания пз Ориоль Эренас
80'
34 Испания вр Дани Карденас
15 Испания зщ Серхио Постиго
23 Испания зщ Коке
82'
3 Испания зщ Тоньо
82'
14 Португалия зщ Рубен Везу
2 Испания зщ Сон
12 Франция пз Микаэль Мальса
22 Испания пз Гонсало Мелеро
16 Испания пз Рубен Рочина
68'
10 Северная Македония пз Энис Барди
55'
7 Испания нп Серхио Леон
68'
5 Сербия пз Неманья Радоя
55'
11 Испания пз Хосе Луис Моралес
68'
21 Испания нп Даниэль Гомес
68'
19 Испания зщ Карлос Клерк
82'
6 Коста-Рика зщ Оскар Дуарте
82'
Запасные
1 Испания вр Хорди Масип
45 Испания зщ Jesús Sánchez Martínez
21 Испания пз Мичел
10 Испания нп Оскар Плано
1 Испания вр Коке Вегас
43 Грузия пз Георгий Кочорашвили
44 Россия пз Эдгар Севикян
9 Испания нп Рохер Марти
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Испания Пако Лопес
История личных встреч
22.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Леванте2 : 2Вальядолид
27.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Вальядолид1 : 1Леванте
01.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Вальядолид0 : 0Леванте
31.08.2019 Испания - Примера Тур 3 Леванте2 : 0Вальядолид
20.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Леванте2 : 0Вальядолид
27.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Вальядолид2 : 1Леванте
11.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 29 Вальядолид0 : 4Леванте
02.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 8 Леванте3 : 2Вальядолид
22.02.2014 Испания - Примера Тур 25 Вальядолид1 : 1Леванте
24.09.2013 Испания - Примера Тур 6 Леванте1 : 1Вальядолид

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