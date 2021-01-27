Челси - Вулверхэмптон 27.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Вулверхэмптон, который запланирован на 27 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Нуну Эшпириту Санту
|15.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 5
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 1
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1
|18.02.2017
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 2
|25.09.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|6 : 0
|02.01.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 2
|26.11.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|3 : 0
|05.01.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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