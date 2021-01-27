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Челси - Вулверхэмптон 27.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
27 января 2021, Среда. 21:00 МСК. АПЛ, 20-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
ЧелсиВулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Вулверхэмптон, который запланирован на 27 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
15.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вулверхэмптон2 : 1Челси
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Челси2 : 0Вулверхэмптон
14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вулверхэмптон2 : 5Челси
10.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Челси1 : 1Вулверхэмптон
05.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вулверхэмптон2 : 1Челси
18.02.2017 Кубок Англии 1/8 финала Вулверхэмптон0 : 2Челси
25.09.2012 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Челси6 : 0Вулверхэмптон
02.01.2012 Англия - Премьер-лига Тур 20 Вулверхэмптон1 : 2Челси
26.11.2011 Англия - Премьер-лига Тур 13 Челси3 : 0Вулверхэмптон
05.01.2011 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вулверхэмптон1 : 0Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Челси» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
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Промо матча «Челси» — «Вулверхэмптон»

Отзывы и комментарии к матчу

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