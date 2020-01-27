Брайтон - Фулхэм 27.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брайтон - Фулхэм, который запланирован на 27 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Грэм Поттер
|Скотт Паркер
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 0
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|4 : 2
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 2
|02.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|1 : 2
|26.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|2 : 1
|15.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|5 : 0
|15.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|1 : 2
|29.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|0 : 2
|29.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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