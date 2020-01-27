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Брайтон - Фулхэм 27.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
27 января 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 20-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
БрайтонФулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брайтон - Фулхэм, который запланирован на 27 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
16.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Фулхэм0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Фулхэм4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Фулхэм
02.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Фулхэм1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
26.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Фулхэм
15.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Брайтон энд Хоув Альбион5 : 0Фулхэм
15.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Фулхэм1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
29.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Фулхэм0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
29.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Фулхэм
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
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Промо матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм»

Отзывы и комментарии к матчу

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