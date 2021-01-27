  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 27.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
27 января 2021, Среда. 23:15 МСК. АПЛ, 20-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
НорвичШеффилд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, который запланирован на 27 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Англия Крис Уилдер
История личных встреч
17.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Шеффилд Юнайтед2 : 3Манчестер Юнайтед
24.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Юнайтед3 : 0Шеффилд Юнайтед
24.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Шеффилд Юнайтед3 : 3Манчестер Юнайтед
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед1 : 0Шеффилд Юнайтед
17.04.2007 Англия - Премьер-лига Тур 33 Манчестер Юнайтед2 : 0Шеффилд Юнайтед
18.11.2006 Англия - Премьер-лига Тур 13 Шеффилд Юнайтед1 : 2Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
0'
Промо матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Саутгемптон – Шеффилд Юнайтед прямая трансляция 26.07.2020
    Саутгемптон – Шеффилд Юнайтед прямая трансляция 26.07.2020
    Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689 26 июля 2020, восркесенье. 18:00 МСК. 38-й тур Главный судья: Питер Бэнкс...
  • Манчестер Юнайтед - Вест Хэм прямая трансляция 22.07.2020
    Манчестер Юнайтед - Вест Хэм прямая трансляция 22.07.2020
    Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212 22 июля 2020, среда. 20:00 МСК. 37-й тур Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)...
  • Ньюкасл - Лидс 26.01.2021 прямая трансляция
    Ньюкасл - Лидс 26.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404 26 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. АПЛ, 20-й тур...
  • Кристал Пэлас - Вест Хэм 26.01.2021 прямая трансляция
    Кристал Пэлас - Вест Хэм 26.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 26 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. АПЛ, 20-й тур Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон,...
  • Вест Бромвич - Манчестер Сити 26.01.2021 прямая трансляция
    Вест Бромвич - Манчестер Сити 26.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003 26 января 2021, Вторник. 23:15 МСК. АПЛ, 20-й тур Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close