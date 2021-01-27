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Эвертон - Лестер Сити 27.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
27 января 2021, Среда. 23:15 МСК. АПЛ, 20-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
ЭвертонЛестер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эвертон - Лестер Сити, который запланирован на 27 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
16.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Лестер Сити0 : 2Эвертон
01.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Эвертон2 : 1Лестер Сити
18.12.2019 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Эвертон2 : 2 2 : 4Лестер Сити
01.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Лестер Сити2 : 1Эвертон
01.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Эвертон0 : 1Лестер Сити
06.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Лестер Сити1 : 2Эвертон
31.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Эвертон2 : 1Лестер Сити
29.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 10 Лестер Сити2 : 0Эвертон
09.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 32 Эвертон4 : 2Лестер Сити
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Эвертон1 : 2Лестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Лестер». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
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Промо матча «Эвертон» — «Лестер Сити»

Отзывы и комментарии к матчу

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