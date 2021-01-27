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Севилья - Валенсия 27.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
27 января 2021, Среда. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
СевильяВаленсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Валенсия, который запланирован на 27 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Севилья
Севилья
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Хави Грасия
История личных встреч
22.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Валенсия0 : 1Севилья
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Севилья1 : 0Валенсия
30.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Валенсия1 : 1Севилья
31.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Севилья0 : 1Валенсия
08.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Валенсия1 : 1Севилья
10.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Севилья0 : 2Валенсия
21.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Валенсия4 : 0Севилья
16.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Валенсия0 : 0Севилья
26.11.2016 Испания - Примера Тур 13 Севилья2 : 1Валенсия
10.04.2016 Испания - Примера Тур 32 Валенсия2 : 1Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

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