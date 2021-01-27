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Райо Вальекано - Барселона 27.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
27 января 2021, Среда. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
Райо ВальеканоБарселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Райо Вальекано - Барселона, который запланирован на 27 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
09.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Барселона3 : 1Райо Вальекано
03.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Райо Вальекано2 : 3Барселона
03.03.2016 Испания - Примера Тур 27 Райо Вальекано1 : 5Барселона
17.10.2015 Испания - Примера Тур 8 Барселона5 : 2Райо Вальекано
08.03.2015 Испания - Примера Тур 26 Барселона6 : 1Райо Вальекано
04.10.2014 Испания - Примера Тур 7 Райо Вальекано0 : 2Барселона
15.02.2014 Испания - Примера Тур 24 Барселона6 : 0Райо Вальекано
21.09.2013 Испания - Примера Тур 5 Райо Вальекано0 : 4Барселона
18.03.2013 Испания - Примера Тур 28 Барселона3 : 1Райо Вальекано
28.10.2012 Испания - Примера Тур 9 Райо Вальекано0 : 5Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Испании: «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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