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Аталанта - Лацио 27.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
27 января 2021, Среда. 19:45 МСК. Кубок Италии, 1/4 Финала
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
АталантаЛацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аталанта - Лацио, который запланирован на 27 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Кубок Италии 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
30.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Лацио1 : 4Аталанта
24.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Аталанта3 : 2Лацио
19.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Лацио3 : 3Аталанта
15.05.2019 Кубок Италии Финал Аталанта0 : 2Лацио
05.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Лацио1 : 3Аталанта
17.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Аталанта1 : 0Лацио
06.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Лацио1 : 1Аталанта
17.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Аталанта3 : 3Лацио
15.01.2017 Италия - Серия А Тур 20 Лацио2 : 1Аталанта
21.08.2016 Италия - Серия А Тур 1 Аталанта3 : 4Лацио
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии: «Аталанта» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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