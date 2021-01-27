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Ювентус - СПАЛ 27.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
27 января 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Италии, 1/4 Финала
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
ЮвентусСПАЛ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - СПАЛ, который запланирован на 27 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Кубок Италии 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ювентус
Турин
СПАЛ
Феррара
Главные тренеры
Италия Андреа Пирло
Италия Паскуале Марино
История личных встреч
22.02.2020 Италия - Серия А Тур 25 СПАЛ1 : 2Ювентус
28.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Ювентус2 : 0СПАЛ
13.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 СПАЛ2 : 1Ювентус
24.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Ювентус2 : 0СПАЛ
17.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 СПАЛ0 : 0Ювентус
25.10.2017 Италия - Серия А Тур 10 Ювентус4 : 1СПАЛ

Отзывы и комментарии к матчу

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