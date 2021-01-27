Ювентус - СПАЛ 27.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - СПАЛ, который запланирован на 27 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Кубок Италии 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Андреа Пирло
|Паскуале Марино
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 2
|28.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 0
|13.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 1
|24.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 0
|17.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 29
|0 : 0
|25.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 10
|4 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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