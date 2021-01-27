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Лорьян - Дижон 27.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
27 января 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
ЛорьянДижон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Дижон, который запланирован на 27 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Дижон
Дижон
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Давид Линарес
История личных встреч
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Дижон0 : 0Лорьян
28.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 22 Лорьян2 : 3Дижон
22.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 10 Дижон1 : 0Лорьян
15.12.2015 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Лорьян3 : 0Дижон
07.05.2012 Франция - Лига 1 Тур 36 Лорьян0 : 0Дижон
20.08.2011 Франция - Лига 1 Тур 3 Дижон2 : 0Лорьян

Отзывы и комментарии к матчу

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