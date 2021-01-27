Лорьян - Дижон 27.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Дижон, который запланирован на 27 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристоф Пеллиссье
|Давид Линарес
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 0
|28.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|2 : 3
|22.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 0
|15.12.2015
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|07.05.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 0
|20.08.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 0
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