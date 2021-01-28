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Алькояно - Атлетик 28.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Эль-Кольяо (Алькой, Испания), вместимость: 5000
28 января 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала
Главный судья: Давид Медье Хименес (Испания)
АлькояноАтлетик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алькояно - Атлетик, который запланирован на 28 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Алькояно
Алькой
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
19.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Атлетик Б1 : 0Алькояно
02.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Алькояно1 : 1Атлетик Б

Отзывы и комментарии к матчу

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