Алькояно - Атлетик 28.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алькояно - Атлетик, который запланирован на 28 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Марселино Гарсия Тораль
|19.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|02.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Эль-Кольяо (Алькой, Испания), вместимость: 5000 20 января 2021, Среда. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 Финала Главный судья: Хосе Санчес...
Стадион: Мунисипаль де Кан Миссес (Ибица, Испания), вместимость: 5000 21 января 2021, Четверг. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 Финала Главный судья:...
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000 4 января 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур Главный судья: Давид Медье Хименес...
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000 23 декабря 2020, Вторник. 00:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур Главный судья:...
Стадион: Мунисипаль де Санто Доминго (Алькоркон, Испания), вместимость: 5430 17 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 Финала...