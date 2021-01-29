Вальядолид - Уэска 29.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Уэска, который запланирован на 29 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Серхио Гонсалес
|Хосе Пачета
|18.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 2
|01.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|4 : 0
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 0
|16.02.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 27
|3 : 2
|24.09.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 6
|1 : 0
|06.09.2017
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 2
|05.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 28
|1 : 0
|24.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 7
|1 : 2
|06.03.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 28
|0 : 1
|04.10.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 7
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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