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Вальядолид - Уэска 29.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
29 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 21-й тур
ВальядолидУэска

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Уэска, который запланирован на 29 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Уэска
Уэска
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Уэска2 : 2Вальядолид
01.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Уэска4 : 0Вальядолид
07.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Вальядолид1 : 0Уэска
16.02.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 27 Вальядолид3 : 2Уэска
24.09.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 6 Уэска1 : 0Вальядолид
06.09.2017 Кубок Испании 2-й раунд Уэска0 : 2Вальядолид
05.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 28 Уэска1 : 0Вальядолид
24.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 7 Вальядолид1 : 2Уэска
06.03.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 28 Вальядолид0 : 1Уэска
04.10.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 7 Уэска1 : 1Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

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