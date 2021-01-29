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Лион - Бордо 29.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
29 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
ЛионБордо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лион - Бордо, который запланирован на 29 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лион
Лион
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
11.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Бордо0 : 0Лион
11.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Бордо1 : 2Лион
31.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Лион1 : 1Бордо
26.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 34 Бордо2 : 3Лион
03.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 12 Лион1 : 1Бордо
28.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 23 Бордо3 : 1Лион
19.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 Лион3 : 3Бордо
03.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 28 Бордо1 : 1Лион
10.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 4 Лион1 : 3Бордо
03.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 24 Лион3 : 0Бордо

Отзывы и комментарии к матчу

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