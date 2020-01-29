Штутгарт - Майнц 29.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Штутгарт - Майнц, который запланирован на 29 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Пеллегрино Матараццо
|Бо Свенссон
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 4
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 3
|26.08.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 2
|19.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|26.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 0
|07.05.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 3
|11.12.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 0
|09.05.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 0
|13.12.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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