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Штутгарт - Майнц 29.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
29 января 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур
ШтутгартМайнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Штутгарт - Майнц, который запланирован на 29 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Майнц
Майнц
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
26.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Майнц1 : 4Штутгарт
19.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 Штутгарт2 : 3Майнц
26.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Майнц1 : 0Штутгарт
20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Майнц3 : 2Штутгарт
19.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Майнц3 : 1Штутгарт
26.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 Штутгарт1 : 0Майнц
07.05.2016 Германия - Бундеслига Тур 33 Штутгарт1 : 3Майнц
11.12.2015 Германия - Бундеслига Тур 16 Майнц0 : 0Штутгарт
09.05.2015 Германия - Бундеслига Тур 32 Штутгарт2 : 0Майнц
13.12.2014 Германия - Бундеслига Тур 15 Майнц1 : 1Штутгарт

Отзывы и комментарии к матчу

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