Торино - Фиорентина 29.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Фиорентина, который запланирован на 29 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давиде Никола
|Чезаре Пранделли
|19.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 0
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 0
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 1
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|13.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|27.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|18.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 2
|25.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 0
|27.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 2
|02.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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