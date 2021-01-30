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Арсенал - Манчестер Юнайтед 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
30 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 21-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
АрсеналНорвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
30.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
10.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
25.01.2019 Кубок Англии 1/16 финала Арсенал1 : 3Манчестер Юнайтед
05.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Юнайтед2 : 2Арсенал
29.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед2 : 1Арсенал
02.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Арсенал1 : 3Манчестер Юнайтед
07.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 36 Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
19.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал

Отзывы и комментарии к матчу

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