Арсенал - Манчестер Юнайтед 30.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Микель Артета
|Уле-Гуннар Сульшер
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|30.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 0
|25.01.2019
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|29.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 1
|02.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 3
|07.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 0
|19.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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