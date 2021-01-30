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Вест Бромвич - Фулхэм 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
30 января 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 21-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Вест БромвичФулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Бромвич - Фулхэм, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Англия Сэм Эллардайс
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
02.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Фулхэм2 : 0Вест Бромвич Альбион
14.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Вест Бромвич Альбион0 : 0Фулхэм
14.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Фулхэм1 : 1Вест Бромвич Альбион
22.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вест Бромвич Альбион1 : 1Фулхэм
14.09.2013 Англия - Премьер-лига Тур 4 Фулхэм1 : 1Вест Бромвич Альбион
01.01.2013 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Бромвич Альбион1 : 2Фулхэм
15.09.2012 Англия - Премьер-лига Тур 4 Фулхэм3 : 0Вест Бромвич Альбион
02.02.2012 Англия - Премьер-лига Тур 23 Фулхэм1 : 1Вест Бромвич Альбион
24.09.2011 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Бромвич Альбион0 : 0Фулхэм
04.01.2011 Англия - Премьер-лига Тур 22 Фулхэм3 : 0Вест Бромвич Альбион

Отзывы и комментарии к матчу

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