  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
30 января 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 21-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Кристал ПэласВулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кристал Пэлас - Вулверхэмптон, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Англия Рой Ходжсон
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
08.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Вулверхэмптон1 : 0Кристал Пэлас
30.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
20.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Вулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Кристал Пэлас1 : 1Вулверхэмптон
02.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вулверхэмптон0 : 2Кристал Пэлас
06.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Кристал Пэлас0 : 1Вулверхэмптон

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм 09.01.2021 прямая трансляция
    Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360 9 января 2021, Суббота. 18:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный судья: Саймон Хупер...
  • Кристал Пэлас - Саутгемптон 12.09.2020 прямая трансляция
    Кристал Пэлас - Саутгемптон 12.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 12 августа 2020, суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 1-й тур Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс,...
  • Арсенал - Кристал Пэлас 14.01.2021 прямая трансляция
    Арсенал - Кристал Пэлас 14.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361 14 января 2021, Четверг. 23:00 МСК. АПЛ, 18-й тур Главный судья: Андре...
  • Кристал Пэлас - Эвертон 26.09.2020 прямая трансляция
    Кристал Пэлас - Эвертон 26.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 26 августа 2020, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Кевин Френд...
  • Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 08.01.2021 прямая трансляция
    Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 08.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303 8 января 2021, Пятница. 22:45 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный судья: Дэвид Кут...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close