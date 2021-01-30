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Саутгемптон - Астон Вилла 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
30 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. АПЛ, 21-й тур
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон, Ланкашир, Англия)
СаутгемптонАстон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Саутгемптон - Астон Вилла, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Англия Дин Смит
История личных встреч
01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Астон Вилла3 : 4Саутгемптон
22.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Саутгемптон2 : 0Астон Вилла
21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Астон Вилла1 : 3Саутгемптон
23.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 35 Астон Вилла2 : 4Саутгемптон
05.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 15 Саутгемптон1 : 1Астон Вилла
28.10.2015 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Саутгемптон2 : 1Астон Вилла
16.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 37 Саутгемптон6 : 1Астон Вилла
24.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 12 Астон Вилла1 : 1Саутгемптон
19.04.2014 Англия - Премьер-лига Тур 35 Астон Вилла0 : 0Саутгемптон
04.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 14 Саутгемптон2 : 3Астон Вилла

Отзывы и комментарии к матчу

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