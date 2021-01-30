Саутгемптон - Астон Вилла 30.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Саутгемптон - Астон Вилла, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Ральф Хазенхюттль
|Дин Смит
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 4
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 3
|23.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 4
|05.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 1
|28.10.2015
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1
|16.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|6 : 1
|24.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 1
|19.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 0
|04.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689 19 января 2021, Вторник. 23:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный судья: Грэм Скотт...
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689 4 октября 2020, Воскресенье. 14:00 МСК. АПЛ, 4 -й тур Главный судья: Крис Кавана...
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689 26 июля 2020, восркесенье. 18:00 МСК. 38-й тур Главный судья: Питер Бэнкс...
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689 20 августа 2020, Воскресенье. 14:00 МСК. АПЛ, 2 -й тур Главный судья: Дэвид Кут...
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689 16 июля 2020, четверг. 22:15 МСК. 36-й тур Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем,...