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Вильярреал - Реал Сосьедад 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
30 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 21-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
ВильярреалРеал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Реал Сосьедад, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
29.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Реал Сосьедад1 : 1Вильярреал
13.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
05.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Реал Сосьедад1 : 2Вильярреал
25.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Реал Сосьедад0 : 1Вильярреал
18.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
27.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Вильярреал4 : 2Реал Сосьедад
25.08.2017 Испания - Примера Тур 2 Реал Сосьедад3 : 0Вильярреал
19.02.2017 Испания - Примера Тур 23 Реал Сосьедад0 : 1Вильярреал
11.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала Вильярреал1 : 1Реал Сосьедад
04.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад3 : 1Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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