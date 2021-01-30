Вильярреал - Реал Сосьедад 30.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Реал Сосьедад, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Унаи Эмери
|Иманол Альгуасиль
|29.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|13.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 2
|05.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 2
|25.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|18.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 2
|27.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 21
|4 : 2
|25.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 2
|3 : 0
|19.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 1
|11.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 1
|04.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
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