Эйбар - Севилья 30.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эйбар - Севилья, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хосе Луис Мендилибар
|Хулен Лопетеги
|24.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|06.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 2
|10.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 2
|29.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 3
|03.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 22
|5 : 1
|09.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 3
|3 : 0
|18.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|17.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 1
|02.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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