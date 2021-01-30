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Реал Мадрид - Леванте 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
30 января 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 21-й тур
Главный судья: Давид Медье Хименес (Испания)
Реал МадридЛеванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Леванте, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Испания Пако Лопес
История личных встреч
04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Леванте0 : 2Реал Мадрид
22.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Леванте1 : 0Реал Мадрид
14.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Реал Мадрид3 : 2Леванте
24.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Леванте1 : 2Реал Мадрид
20.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Реал Мадрид1 : 2Леванте
03.02.2018 Испания - Примера Тур 22 Леванте2 : 2Реал Мадрид
09.09.2017 Испания - Примера Тур 3 Реал Мадрид1 : 1Леванте
02.03.2016 Испания - Примера Тур 27 Леванте1 : 3Реал Мадрид
17.10.2015 Испания - Примера Тур 8 Реал Мадрид3 : 0Леванте
15.03.2015 Испания - Примера Тур 27 Реал Мадрид2 : 0Леванте

Отзывы и комментарии к матчу

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