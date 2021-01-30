Реал Мадрид - Леванте 30.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Леванте, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Зинедин Зидан
|Пако Лопес
|04.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 2
|22.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 0
|14.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 4
|3 : 2
|24.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 2
|20.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 2
|03.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 2
|09.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 1
|02.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 3
|17.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 8
|3 : 0
|15.03.2015
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 0
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