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Интер - Беневенто 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
30 января 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 20-й тур
Главный судья: Фабрицио Паскуа (Тиволи, Италия)
ИнтерБеневенто

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Беневенто, который запланирован на 30 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Интер М
Милан
Беневенто
Беневенто
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Филиппо Индзаги
История личных встреч
30.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Беневенто2 : 5Интер М
13.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Интер М6 : 2Беневенто
24.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Интер М2 : 0Беневенто
01.10.2017 Италия - Серия А Тур 7 Беневенто1 : 2Интер М

Отзывы и комментарии к матчу

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