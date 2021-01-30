Болонья - Милан 30.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болонья - Милан, который запланирован на 30 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Синиша Михайлович
|Стефано Пиоли
|21.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 0
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 34
|5 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 3
|06.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 1
|18.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 0
|29.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 2
|10.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|3 : 0
|08.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 1
|07.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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