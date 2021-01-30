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Сампдория - Ювентус 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
30 января 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 20-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
СампдорияЮвентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сампдория - Ювентус, который запланирован на 30 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Андреа Пирло
История личных встреч
20.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Ювентус3 : 0Сампдория
26.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Ювентус2 : 0Сампдория
18.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Сампдория1 : 2Ювентус
26.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Сампдория2 : 0Ювентус
29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Ювентус2 : 1Сампдория
15.04.2018 Италия - Серия А Тур 32 Ювентус3 : 0Сампдория
19.11.2017 Италия - Серия А Тур 13 Сампдория3 : 2Ювентус
19.03.2017 Италия - Серия А Тур 29 Сампдория0 : 1Ювентус
26.10.2016 Италия - Серия А Тур 10 Ювентус4 : 1Сампдория
14.05.2016 Италия - Серия А Тур 38 Ювентус5 : 0Сампдория

Отзывы и комментарии к матчу

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