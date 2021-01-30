Марсель - Ренн 30.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Ренн, который запланирован на 30 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Андре Виллаш-Боаш
|Жюльен Стефан
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 1
|10.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|29.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|26.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 2
|13.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 3
|13.12.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|10.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 3
|18.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 0
|21.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|3 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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